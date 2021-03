In der Wasenmühle zwischen Bahngeleisen und Straße wandern wieder die Kröten zum Laichen vom Wald nach der Wiese zur Au neben der Traisen herab. Die kleineren Männchen sitzen dabei auf dem Rücken der Weibchen und werden so transportiert. Auf ihrem Weg plumpsen sie dann auf 450 Metern Länge in die Kübel, die sich alle zwölf bis 15 Meter in der Erde befinden. Ein feiner Maschenzaun verhindert zusätzlich ein Überqueren der Straße. Bevor die Berg- und Naturwacht vor zehn Jahren dort mit ihrer Arbeit startete, lagen dort zahlreiche von Autos überfahrene Kröten.

„Vor zwanzig Jahren starteten wir im Grubtal vor der Straße beim Brandtner-Marterl schon diese Aktion“, erzählt der Leiter der Berg- und Naturwacht Franz Stiefsohn. „Da gibt es kleinere Tümpel, die zum Laichen einladen.“

In der Wasenmühle retteten die Helfer voriges Jahr 2.760 Tiere. Die Höchstzahl lag vor einigen Jahren sogar schon bei 3.500 Tieren. „Ich vermute, dass der gefräßige Fischotter die Ursache für die Abnahme ist“, erklärt sich Stiefsohn diese Dezimierung.