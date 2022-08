Praktikum bei der St. Pöltner NÖN: „Abwechslung interessant“

Werbung

Als zukünftiger Maturant mit Interesse im Bereich Journalismus habe ich im Juli ein vierwöchiges Praktikum bei den NÖN in der Redaktion St. Pölten absolviert. Dabei war ich teilweise für die Neulengbacher und teilweise für die St. Pöltner Ausgabe zuständig.

Ich habe mich für das Praktikum entschieden, da ich nächstes Jahr maturiere und der Bereich Journalismus und Medien für mich durchaus interessant ist. Durch die vier Wochen bei den NÖN wollte ich herausfinden, ob ein Beruf in diese Richtung für mich vorstellbar wäre.

Als Praktikant bei der Zeitung bekommt man viele verschiedene Aufgaben und immer wieder neue Artikel zu schreiben, was ein sehr positiver Aspekt ist. Am besten haben mir die Verhandlungen im Gericht gefallen, da das eine ganz neue Erfahrung war. Auch der Besuch und das anschließende Schreiben eines Artikels über den ÖBB-Bildungscampus in St. Pölten hat eine gewisse Herausforderung dargestellt, war aber dennoch eine tolle Erfahrung.

In der dritten Woche war ich bei einem Workshop der Volksschule Neulengbach und durfte danach eigenständig einen Artikel darüber verfassen. Natürlich gibt es Geschichten, über die es nicht wirklich spannend ist zu berichten, aber die wöchentliche Abwechslung – durch eine neue Ausgabe – macht den Job dennoch sehr interessant. Die Arbeitszeiten sind angenehm und durchaus flexibel.

Das Praktikum war für mich eine fast ausschließlich positive und wichtige Erfahrung, da es mich noch mehr in Richtung einer FH für Journalismus und Medien nach der Matura gebracht hat.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.