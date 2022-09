Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der größte Alptraum jeder Fahrrad-Besitzerin und jedes Fahrrad-Besitzers: Der geliebte Drahtesel ist plötzlich weg. Wieder wurden in St. Pölten einige Fahrräder und auch E-Scooter entwendet. Sowohl an den Hotspots in der Innenstadt und am Bahnhof, aber auch aus einem Wohnhauskeller in Wagram und an anderen Stellen.

Die Polizei hat einige Tipps, wie das verhindert werden kann und wie sich Betroffene im Fall eines Diebstahls richtig verhalten.

Auch im Keller absperren

Das Um und Auf ist das sichere Absperren mit einer hochwertigen Kette, und zwar sowohl den Rahmen als auch den Reifen. Das gilt genauso im Keller: "Wenn jemand einbricht, nimmt er sich mit, was am leichtesten zum Stehlen geht", sagt Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler. Am Sinnvollsten wäre es, dass Fahrrad an einen massiven Ring in der Wand anzuhängen.

Und auch E-Scooter können und sollen auch abgesperrt werden.

Wenn das Fahrrad dann wirklich gestohlen wurde, kann die Polizei nur helfen, wenn das Rad eindeutig zu identifizieren ist. "Manchmal finden wir Fahrräder dann wieder, aber können sie nicht zuordnen." Deswegen empfiehlt Bäuchler: Rahmennummer und Fahrrad fotografieren, "das Handy hat man schließlich immer dabei."

