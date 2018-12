Fünf Wochen durfte Carina Wandl bei einer Gastfamilie in St. Pöltens chinesischer Partnerstadt Wuhan verbringen. „Es war eine irrsinnig tolle Erfahrung“, strahlt die Schülerin der 4B der Tourismusschule nach ihrer Rückkehr, „ich habe viel an Erfahrung mitgenommen.“ Vorerst war der Kulturschock allerdings ziemlich groß.

Zum Beispiel funktioniert Schule in China ganz anders als in Österreich: „Viele Schüler schlafen im Unterricht, weil sie in der Nacht zuvor gelernt haben. Dafür haben sie sogar Polster und Kuscheltiere mit“, erzählt Carina, die in Wuhan eine Klasse mit Deutschschwerpunkt besucht hat. „Die Mitschüler konnten sich nach zwei Jahren Unterricht schon recht gut mit mir verständigen.“ Schüler, die mehr als 20 Minuten zu Fuß in die Schule gehen müssten, wohnen im Schülerwohnheim – zu acht in einem Zimmer, mit einem Bad für zwei Zimmer. „Die Betten sind Holzbretter, für Österreicher ist das unvorstellbar“, so Wandl.

Begeistert war die Austauschstudentin von ihrer Gastfamilie, die mit ihr großartige Ausflüge machte und die Kultur erklärte. „Ich kann nur jedem empfehlen, ein Austauschmonat zu machen“, schwärmt Carina Wandl. Im Februar kommt dann Felicitas, die Tochter der chinesischen Gastfamilie, zum Gegenbesuch von der Acht-Millionen-Stadt Wuhan nach St. Pölten.