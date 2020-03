Einmal mehr ist ein Absolvent der WIFI-Tourismusschule St. Pölten (TMS) unter den Spitzen-Gastronomen des Landes: Stefan Hueber ist aktueller Top-Wirt der Wirtshauskultur NÖ.

„Es freut uns immer, wenn Absolventen unserer Schule derart erfolgreich sind“, sagt TMS-Direktor Michael Hörhan. Er gratulierte Stefan Hueber gemeinsam mit Fachvorstand Johann Habegger zur Auszeichnung und überzeugte sich gleich selbst vom hohen kulinarischen Niveau des „Wirts in Bründl“ in St. Georgen an der Leys.

Mehrere Mitarbeiter von Hueber absolvierten ebenfalls die TMS. „Die Schule ist für mich die Basis für den späteren Erfolg. Die Liebe zum Kochen wurde dort wesentlich mitgeprägt“, schildert der Top-Wirt seine Schulerfahrungen. Dass dies nicht nur leere Worte sind, belegen künftige Kooperationen: Heuer ist unter dem Motto „Schule macht Wirtshaus, Wirtshaus macht Schule“ ein kulinarisches Event geplant, das Hueber gemeinsam mit der TMS ausrichtet. Darüber hinaus wird er als Gastreferent tätig sein.