Die Marktgemeinde Neidling trauert um Altbürgermeister Karl Schrattenholzer, der am Dienstag, 26. März unerwartet im 85. Lebensjahr verstorben ist. Schrattenholzer war 25 Jahre lang Ortschef der Gemeinde, von 14. August 1984 bis 15. März 2009. Der Altbürgermeister war Ehrenbürger und Ehrenringträger der Marktgemeinde Neidling. Außerdem wurde er mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland NÖ sowie dem Ehrenzeichen für verdienstvolle Tätigkeit im Rettungswesen für 25 Jahre und dem Dienstjahresabzeichen in Gold für 20 Jahre Rot-Kreuz-Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Unter seiner Führung wurde die Aufbahrungshalle sowie die Musikschule und der Sport- und Mehrzweckplatz errichtet. Außerdem wurde das Feuerwehrhaus gebaut und die Volksschule generalsaniert. Beim Amtshaus erfolgte ein Zubau und die Errichtung einer Postservicestelle. In seiner Amtszeit wurde auch die Rot-Kreuzstelle Karlstetten-Neidling errichtet und im Jahr 2006 die Gemeinde Neidling zur Marktgemeinde erhoben.

Die Begräbnisfeierlichkeiten finden am Montag, 1. April statt. Von 13 bis 14 Uhr gibt es bei der Aufbahrungshalle die Möglichkeit zur Verabschiedung. Nach der Einsegnung wird der Trauerzug über das Gemeindeamt in die Pfarrkirche Neidling geführt, wo um 14.30 Uhr das Requiem stattfindet. Anschließend erfolgt die Beisetzung am Ortsfriedhof im Familiengrab.