Als Pionier der Bustouristik wird Erich Pfleger in Erinnerung bleiben. Der erfolgreiche St. Pöltner Unternehmer verstarb nach kurzer und schwerer Krankheit in seinem 85. Lebensjahr. Er hinterlässt seine Gattin und zwei Töchter.

Pfleger hatte das Unternehmen 1963 gegründet und 46 Jahre lang geleitet. „Bis zuletzt hat er den freundlichen Kontakt mit der Belegschaft und den Kunden gepflegt“, betont Nachfolger Franz Mitterbauer. Für sein Wirken bekam Pfleger das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Niederösterreich, das Ehrenzeichen der Landeshauptstadt und die Große Silberne Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer.

Erich Pfleger wird am Freitag, 22. März, um 14 Uhr am Friedhof in Spratzern bestattet.