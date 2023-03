In St. Pölten ist am Montag eine Passantin auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst worden. Die 78-Jährige erlag Polizeiangaben zufolge ihren schweren Verletzungen im Universitätsklinikum in der Landeshauptstadt. Schauplatz des Unfalls war der Kreuzungsbereich Landsbergerstraße/Spratzener Kirchenweg. Eine 46-Jährige am Steuer des Pkw, wie das Opfer aus St. Pölten, dürfte die Fußgängerin übersehen haben, berichtete die Polizei.

