Beste „Newcomerin“ Top Dog Germany: St. Pöltnerin spendet Teil ihres Gewinns dem Tierheim

Sandra Langer holte sich mit ihrer Hündin Denver den Tagessieg bei den Vorrunden von Top Dog Germany. 1.000 Euro vom Preisgeld spendete sie nun dem Tierschutzverein St. Pölten. Foto: privat

M it einem fulminanten Sieg in der Vorrunde schaffte es die Viehofnerin Sandra Langer mit ihrer Border-Collie-Hündin Denver ins Finale. Dort belegte sie als beste „Newcomerin“ und beste Österreicherin Platz 4. Einen Teil des Preisgeldes aus der Vorrunde spendete sie nun dem Tierschutzverein in St. Pölten.

Viele Menschen saßen gespannt vor den Fernsehern, um Sandra Langer und ihrer Denver beim Finale von Top Dog Germany zu sehen. Mit zwei perfekten Läufen in der Vorrunde schaffte es die St. Pöltnerin ins Finale der Show. Dort belegte sie zwar als beste „Newcomerin“ und beste Österreicherin Platz 4 — ein bitterer Nachgeschmack bleibt. „Leider war das Target nicht auf unserer Seite“, sagt Langer. Denn es löste nicht aus. So gingen wertvolle Sekunden verloren. Stolz ist Langer trotzdem: „Denver rockte ihren Lauf.“ Wie schon nach ihrem Sieg in der Vorrunde angekündigt, spendete Langer 1.000 Euro ihres Preisgeldes dem Tierschutzverein St. Pölten. Bei Kaffee und kühlen Getränken im Robinson's erzählte die Hundefreundin etwas über ihre aufregende Reise nach Deutschland zum Privatsender RTL. Als kleines Dankeschön gab es für Langer und ihren Vater ein T-Shirt aus unser neuen Kollektion des Tierheims.