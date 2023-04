Heiße Rennen auf Böheimkirchner Pumptrack

Nach dem ersten Bewerb der neu geschaffenen Serie in Wels zeigten nun zahlreiche Pumptracker auf dem BÖ-Track ihr Können. Die österreichweite Rennserie bietet heuer neun Events. Hauptsponsor ist der auf Räder spezialisierte Online-Shop Bikement. In fünf Kategorien von den Kleinsten mit ihrem Laufrad bis zu den Erwachsenen wurde um den Sieg gestrampelt.

„An erster Stelle stehen der einfache Zugang, der Spaßfaktor und eine gemeinsame Zeit am Bike. Wie immer sollen am Bö-Track auch die Kleinsten voll auf ihre Kosten kommen“, so BÖ-Track-Vizeobmann Christoph Powondra. Dazu gab es das kostenlose Bike School Pekoll Kids Coaching, bei dem Kinder und Jugendliche von professionellen Coaches Tipps zur Verbesserung der Fahrtechnik und der Kontrolle der Räder bekommen. „Zusätzlich standen Leihbikes von VPACE kostenlos für Kinder zur Verfügung. Für Jugendliche und Erwachsene stellt Bikement eigens für die Austrian Pumptrack Series entwickelte Bikes von Dartmoor bereit“, so Hannes Pichler von Bikement.

