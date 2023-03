Stössinger Jungschützen erfolgreich

Vollbild

FB

Nina May, Sarah Hirschegger und Nicole Schoisswohl waren in Mank erfolgreich. Die Mannschaft Jugend 2 mit Nina May, Sebastian Leodolter und Clemens Naderer erreichte den 2. Platz. Stössings erfolgreiche Jungschützen Gabriel Wech und Christoph Leodolter.

1 /3