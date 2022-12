Top-Stimmung im St. Pöltner Cinema Paradiso

Von "Losing my Religion" über Billie Eilish's Song "Bad Guy" bis hin zu "Let it Go" - im Repertoire der "Limuka"-Band sind Hits für jeden Geschmack. Und ein breites Spektrum an Songs gaben die Karaoke-Sängerinnen bei der Livemusik-Karaokeparty zum Besten. Der Club 3 im Cinema Paradisos war voll mit Gästen, die die Gelegenheit nutzen wollten, gemeinsam mit der hochkarätigen Band auf der Bühne zu stehen.

Die Stimmung bei der Livemusik-Karaokeparty anlässlich des 20. Jubiläums des Cinema Paradisos und des 15. Jubiläums von Limuka war allemal phänomenal.

Viel Spaß beim Durchklicken der Bildergalerie!

