Großes Interesse herrschte bei der Topothek-Präsentation von Karl Furtner. Der Altbürgermeister hat in die Topothek Haunoldstein in den vergangenen Jahren 10.000 Fotos, 50 Videofilme und mehr als 110 historische Dokumente eingepflegt, beschlagwortet und so einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bürgermeister Hubert Luger konnte bei der offiziellen Präsentation mehr als 100 Interessierte im Gemeindesaal begrüßen. Unter den Gästen war auch der Initiator und Erfinder der Topothek Alexander Schatek. Er berichtete über die rechtlichen Aspekte im Zusammenhang mit dem umfangreichen Online-Archiv. Der Loosdorfer Historiker Gerhard Flossmann würdigte nicht nur das geschichtliche Wissen von Karl Furtner, sondern auch seine Genauigkeit bei den Jahreszahlen und den historischen Texten.

Auch Haunoldstein hat seinen „Ötzi“, berichtete Karl Furtner. Vier Skelette aus der Zeit zwischen 2300 und 1600 vor Christus wurden 1999 beim Bau der Güterzugumfahrung beim „Knoten Rohr“ im Gemeindegebiet vom Bundesdenkmalamt freigelegt. Wesentlich jünger sind die Fotos von Peter Alexander, der vor gut 60 Jahren in der Pielach regelmäßig gefischt hat, und von Maler und Bildhauer Ernst Fuchs, der um 1980 einige Jahre im Meierhof auf der Osterburg gewohnt hat.

Weitere Topothek-Abende werden mit Karl Furtner im Pfarrzentrum folgen. Das kündigte Karl Lahmer vom Katholischen Bildungswerk Haunoldstein an. Organisiert hatte den gelungenen Abend die Gemeinde gemeinsam mit den KBW Haunoldstein und dem Dorferneuerungs- und Verschönerungsverein.

