Das Haus direkt neben dem Dom will die Stadt zur „Domothek 2.1“ wandeln. Der Kauf soll in einer extra einberufenen Sitzung des alten Gemeinderates am Freitag beschlossen werden.

Nachdem bekannt geworden war, dass die Oberbank Ende des Jahres ans Linzer Tor ziehen wird (die NÖN berichtete), hatte die Stadt Kontakt mit Landesdirektor Franz Frosch aufgenommen. „Für St. Pölten ist der Kauf dieses Hauses von großer strategischer Bedeutung“, meint Bürgermeister Matthias Stadler. Ein weiteres historisches Gebäude in der Innenstadt könne so geschützt und für die Bevölkerung nutzbar gemacht werden.

Raum für Medien und Veranstaltungen

In das sanierte und barrierefreie Renaissance-Haus an der Einfahrt zum Domplatz wird die Stadtbücherei einziehen. Der Standort am „Tor zum Domplatz“ wird mit 1.200 Quadratmetern doppelt so viel Platz bieten wie der aktuelle in der Prandtauerstraße – für 52.000 klassische Medien, einen Saal für rund 70 Personen sowie interaktive Konzepte oder gemütliche Nischen mit Blick auf den Dom. Einen „Frequenzbringer für die Innenstadt" mit „Wohnzimmeratmosphäre“ sieht Architekt Wolfgang Pfoser, der sich seit Längerem mit der Errichtung einer neuen Bibliothek beschäftigt. Eine wichtige Rolle spielen soll das Medien- und Kommunikationshaus auch mit Blick auf die Veranstaltungen im Kulturhauptstadt-Jahr 2024.