Der Tourismus in der Landeshauptstadt boomt: Im ersten Halbjahr waren die Betten in St. Pölten 77.270 Mal belegt, um knapp 10.000 oder 14,79 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2017. Besonders stark gebucht war der Juni mit 18.356 Nächtigungen, um 54,46 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mitgeholfen bei der Steigerung der Tourismuszahlen hat eine größere Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten: Die beiden Hotels „Das Alfred“ und „Motel 267“ haben neu eröffnet, das „Muse“ in der Mariazeller Straße hat heuer wieder aufgesperrt und das Gästehaus des Sportzentrums NÖ ist nach dem Umbau wieder buchbar.

Vor allem die 150 günstigen neuen Betten haben mit dem Gästezuwachs zu tun, erklärt Walter Jahn, Direktor des Cityhotel D & C, des Metropol und des Low-Budget Motels 267: „Diese Kategorien hatten wir vorher nicht, damit haben wir Übernachtungen aus der Umgebung abgezogen.“ Jahn lobt die Arbeit des Incoming Reisebüros: „Leiterin Gabi Backknecht schnürt erfolgreich Packages für Bustouristen. Etwa drei Tage Aufenthalt in St. Pölten mit Ausflug zum Marillenfest in die Wachau.“ Mai und Juni seien jedenfalls sehr zufriedenstellend gewesen, freut sich Jahn.

Starke Auslastung in St. Pölten

St. Pöltens Juni-Bilanz ordentlich aufgepeppt hat auch „Das Alfred“ mit einer 88-Prozent-Auslastung. Neo-Hotelier Alex Meder ist begeistert vom „Superstart“ seines Übernachtungsbetriebs, den er gemeinsam mit Manfred Hinterberger erfunden hat. „Zu uns kommen Durchreisende aus allen Ländern, auch von außerhalb Europas“, schwärmt Meder, dass das Zielgruppen-Marketing im Vorfeld gewirkt hat und erzählt von jungen Menschen, die gezielt nach St. Pölten reisen, „weil sie mitbekommen haben, dass sich hier etwas bewegt und dass St. Pölten sehr gut gelegen ist, mit seiner Nähe zur Wachau und zu Wien.“

Hotelier und Wirte-Chef Leo Graf, der gerade einige Hotelzimmer modernisiert, freut sich natürlich über den Aufschwung im Tourismus. „Viele Leute kommen immer wieder begeistert zu uns.“ Denn die Stadt präsentiert sich sauber und gepflegt, mit besten Verkehrsanbindungen. „Das nehmen die Leute an. Und natürlich unser breites kulturelles Angebot.“

Diese Aussagen kann Elvira Sulzer vom Tourismusbüro nur bestätigen: „Die Gäste sind von den architektonischen Gegensätzen beeindruckt und vom regen und innovativen Kulturleben in St. Pölten.“ Die Stadt ist rund ums Jahr Schauplatz von klassischen und modernen Festivals, spricht die Tourismusfachfrau Angebote wie Ironman, Theater-Vielfalt und Frequency an: „Die zahlreichen Veranstaltungen für kulturell und sportlich Interessierte und auch für Jugendliche fördern die Entwicklung in der Hauptstadt sehr.“

Campingplätze im Seengebiet als beliebtes Ziel

Besonders beliebt ist St. Pölten bei Reisenden aus Österreich und seinen Nachbarländern Deutschland, Polen, Ungarn, Italien und der Schweiz, aber auch Briten und Niederländer machen gerne Urlaub hier. Letztere vor allem am Campingplatz im Seengebiet, das ein beliebtes Freizeitziel geworden ist, berichtet Elvira Sulzer, die mit dem Team des Tourismusbüros von April bis Oktober auch an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen für St. Pölten-Gäste da ist.

Der Aufschwung möge so weitergehen, hofft Eva Prischl für eine zukünftige Kulturhauptstadt St. Pölten: „Ein Boutiquehotel und auch gewerbliche Bed & Breakfast-Angebote wünsche ich mir noch.“