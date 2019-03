Das in mittlerweile vier Wiener Stadtteilen erfolgreiche Modell der Grätzlhotels könnte in den nächsten Jahren auch in der niederöstereichischen Landeshauptstadt Fuß fassen.

Dabei werden leer stehende und auf lange Sicht schwer vermittelbare Geschäftslokale zu Hotel-Suiten umfunktioniert. Die ursprüngliche Nutzung der Lokale bliebe aber weiter sichtbar, die Mini-Hotels könnten so mit einzigartigem Flair nach St. Pölten locken.

Die Betreiber der Grätzlhotels wollen ein solches Konzept für St. Pölten entwickeln und sind im Gespräch mit ecopoint. Noch im März treffen einander Vertreter beider zu einer Besichtigung in Wien und werden die Umsetzbarkeit eines solchen Konzeptes für die St. Pöltner Innenstadt diskutieren. Mit dabei sein wird auch das Büro St. Pölten 2024.

Geschäftsführer Michael Duscher betont, dass ein Konzept wie dieses begrüßenswert wäre und gut zur Stadt auf dem Weg zur Kulturhauptstadt passen würde. „Das wäre eine gute Lösung für manche Leerstände in der Altstadt und könnte für spannende Nächtigungsmöglichkeiten sorgen.“

Alternative zu klassischen Hotels

Clemens Kopetzky, Mitbegründer der Grätzlhotels und auch Co-Geschäftsführer des Cinema Paradiso, sieht die möglichen St. Pöltner Grätzlhotels als alternatives Angebot zu den klassischen Hotelstrukturen. In Frage kämen für ihn eher Leerstände in den zweiten und dritten Lagen, also nicht unbedingt in der Kremser Gasse.

Für einen Betrieb in St. Pölten brauche es zumindest 20 leer stehende Lokale, um das Konzept sinnvoll umsetzen zu können. „Wichtig ist die Bereitschaft der jeweiligen Hausbesitzer, gemeinsam diesen Weg einer nachhaltigen gewerblichen Nutzung zu gehen.“ Ein Vorteil der Grätzhotels sei auch, dass sie ohne Rezeption funktionieren. „Grätzlhotel-Kunden holen sich ihren Schlüssel einfach aus einem Safe an der Hauswand.“