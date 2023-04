Stefan Bauer im Gespräch: „Ich stelle mir St. Pölten als Hub vor“

Seit Februar ist Stefan Bauer erster Tourismusdirektor der Landeshauptstadt. Im Gespräch erklärt er seine Aufgaben, welche Schwerpunkte er setzen will und wie die Zusammenarbeit mit der NÖ-Werbung aussehen wird.

NÖN: Sie sind der erste Tourismusdirektor der Stadt. Was sind Ihre Aufgaben?

Stefan Bauer: Ziel ist die Positionierung von St. Pölten, dafür möchte ich bis spätestens Ende des Jahres eine Tourismusstrategie entwickeln. Über den Sommer wird es dazu auch Workshops zur Mitarbeit geben. Ziel sind eine Neuausrichtung und die zeitgemäße Vermarktung. Eva Prischl hat tolle Arbeit geleistet, jetzt ist das Bewusstsein da, dass Tourismus in St. Pölten größer gedacht wird.

Was sind Vorteile und welche Schwächen hat St. Pölten als Tourismusort noch?

Bauer: Die gute Verkehrsanbindung ist jedenfalls ein Faktor, der wichtiger wird. Die Leute reisen bewusster. Auch Firmen buchen ihre Events dort, wo die Anreise öffentlich möglich ist. Da sind wir gut aufgestellt mit dem Bahnhof in der Stadt und alles in fußläufiger Erreichbarkeit. Wir bieten auch einen guten Mix an Hotelbetrieben von vier Sternen bis privat und den Campingplatz. Die Auslastung ist unter der Woche besser als an Wochenenden. Das zeigt uns, dass wir mehr in Richtung Freizeittourismus arbeiten müssen. Derzeit sind wir dafür noch nicht bekannt.

Welche Schwerpunkte wollen Sie setzen?

Bauer: Ich stelle mir St. Pölten als Hub vor für die gesamte Region. Aber auch das Stadtleben ist interessant. Wir haben eine funktionierende Innenstadt. Die Märkte bringen Leben in die Stadt, die Gastronomie und die Plätze werden attraktiviert. Unser Image ist kein touristisches. Das zu verändern, geht nicht von heute auf morgen.

Nächstes Jahr steht St. Pölten im Zeichen der „Tangente 2024“. Inwieweit ist der Tourismus eingebunden?

Bauer: Wir sind schon jetzt regelmäßig in Abstimmung und transportieren das Thema in allen Kanälen mit. St. Pölten hat jetzt schon ein vielfältiges Kulturangebot. Die Tangente als Festival für Gegenwartskultur ist insofern spannend, weil es in eine ganz andere Richtung geht und eine andere Zielgruppe anspricht.

Sie kommen von der Niederösterreich-Werbung. Wie wird die Zusammenarbeit mit ihr aussehen?

Bauer: Ich bin überzeugt, dass die Zusammenarbeit gut sein wird. Ich war vorher im Destinationsmanagement das Bindeglied zu den Tourismusdestinationen. Diese Kontakte werden sicher auch meiner Arbeit in St. Pölten zugutekommen.

