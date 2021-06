Rauchschwaden mit beißendem Geruch umhüllen Köhlermeister Johann Hochecker, als er mit seiner Schaufel die Luftzufuhr zum Meiler prüft und sich dann mit schwarzen Händen den Schweiß von der Stirn unter dem Filzhut wischt. Die schweißtreibende Arbeit zahlt sich aus: In wenigen Tagen ist das Holz, das unter einer dicken Erdschicht langsam verkohlt, bereit für die Ernte.

Ihre Köhlerei betreiben Theresia und Johann Hochecker in zweiter Generation – sie wurde vom Nebenerwerb zur Herzensangelegenheit. „Wir sind ein Familienbetrieb und leben von der Milchwirtschaft und der Köhlerei. Vor 60 Jahren war Milch teurer als Holzkohle. Seit in der Pandemie der große Grillboom ausbrach, bekommen wir für die Kohle das Dreifache“, erzählt Johann Hochecker.

Tradition über Jahrtausende bewahrt

Für ihre Tätigkeit greifen Johann und Theresia Hochecker auf Jahrzehnte der eigenen Erfahrung und das Wissen einer jahrtausendealten Tradition zurück. „Das Holz darf nicht zu brennen beginnen. Gerade in den ersten Tagen ist es wichtig, den Meiler auch nachts im Auge zu behalten. Raucht es blau, haben wir Handlungsbedarf. Ist der Rauch weiß, passt alles“, erklärt Theresia Hochecker, die Besuchergruppen im Köhlerhaus die Geschichte des Handwerks näherbringt.

Große Berge von Holzkohle sind Lohn der harten Arbeit. Kalteis

In drei Ebenen werden die einen Meter langen Scheite dicht zu einer Kuppel aufgeschlichtet. In der Mitte lässt der Köhlermeister einen Hohlraum für das Rohr, das er mit glühender Kohle und Holzresten auffüllt, um den Prozess in Gang zu setzen. Der Wechsel zwischen dicken und dünnen Scheiten ist ein entscheidender Faktor für die Qualität des Endprodukts. „Das aufgetürmte Holz wird mit frischem Reisig abgedeckt und eine dicke Schicht Lösch aufgebracht. Das Gemisch aus Erde, Sand und Kohlenstaub unterbindet die Luftzufuhr. Für die Errichtung des Meilers in Handarbeit brauchen wir etwa eine Woche“, so Johann Hochecker. Die kompakte Schichtung, eine gute Abdeckung und Temperaturen im Kern von bis zu 600 Grad lassen das Holz in drei bis vier Wochen zu Kohle werden.

Holzkohle wird in Europa bereits seit der Steinzeit verwendet und spielte zu Beginn der Industrialisierung eine wichtige Rolle. „Früher hausten die Köhler abgeschieden neben ihren Meilern im Wald. Die Einsamkeit, die schwere Arbeit und ihre schwarze Gestalt ließen sie oftmals zu Sonderlingen werden, die von der Gesellschaft ausgegrenzt wurden“, schildert die Chefin. Doch die Zeiten sind längst vorbei. „Der günstigere Abbau von Steinkohle im 19. Jahrhundert ließ das Handwerk fast in Vergessenheit geraten“, ergänzt Johann Hochecker. Die Köhlerei im verschlafenen Kleindurlas ist seit 2011 immaterielles Kulturgut der UNESCO.

Altes Wissen für neue, kreative Ideen

Die Nachfrage nach hochwertiger und regionaler Qualitätskohle übersteigt inzwischen die Produktion, obwohl Sohn Martin mit Gattin fleißig mithilft und dem Chef immer öfter die Arbeit abnimmt. Die zwischen März und Oktober in sechs bis sieben Meilern erzeugte Holzkohle wird zu 80 Prozent direkt beim Köhlerhaus in Säcken verkauft. Der Rest geht an Geschäfte in der Region und an die gehobene Gastronomie. „Neben den Grillfreaks betreuen wir auch ganz kreative Kunden“, erzählt Johann Hochecker: Künstlerin Johanna Kandl holt sich besondere Kohlenstücke für ihre Zeichnungen und ein Betrieb aus dem Schneebergland bezieht Kohlenstaub für die Produktion von Räucherkegeln. „Es ist die hohe Wertschätzung der Kunden, die uns antreibt, dieses Handwerk trotz der schweißtreibenden Arbeit zu bewahren“, sagt Hochecker, während er seinen Hut aufsetzt und in den bedrohlich rauchenden Meiler weitere Luftlöcher sticht.