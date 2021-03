Wenn in der Karwoche die Glocken nach Rom fliegen, wird es für sie heuer vielerorts keinen Ersatz durch Ratschen geben. Die Corona-Pandemie sorgt weiterhin für Unsicherheit. Bei den Regeln, wonach ein Ratschen dennoch möglich ist, vergeht vielen der Spaß. Dennoch lassen sich einige Pfarren nicht unterkriegen.

Schon im Vorjahr musste die bekannte katholische Tradition coronabedingt ausfallen. Die Kirche zeigte sich jedoch kreativ und empfahl stattdessen das „Ratschen in Patschen“. Kinder konnten sich zum Ratschen von daheim aus anmelden, die lärmerzeugenden Holzgestelle wurden ihnen dann ins Haus geliefert. Von Gründonnerstag bis zum Karsamstag wurde dann nach Herzenslust in den eigenen vier Wänden geratscht und am Montag darauf wurden die Ratschen wieder abgeholt. „Dafür gab es dann noch ein Ostersackerl als kleines Dankeschön. So kamen die Kinder der Tradition nach und ein wenig auf ihre Kosten“, erzählt Pauline Klauser, ehemalige Pastoralassistentin für die Pfarre Stattersdorf-Harland.

„Wir haben für heuer nichts organisiert, weil wir bisher nicht wussten, ob das Ratschen überhaupt stattfinden dürfe.“ Josef Kowar, Dompfarrer

Heuer gibt es im Vergleich zum Vorjahr zwar Lockerungen, aber wie viele Kinder teilnehmen wollen oder können, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Erst vor wenigen Tagen ging eine E-Mail mit den diesjährigen Pandemie-Vorgaben von der Diözese an die Pfarrgemeinden. Diese lauten: Die älteren Ratschenkinder haben eine FFP2-Maske zu tragen, Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren dürfen sich mit normalen Stoffmasken begnügen. Die Ratschenkinder müssen den üblichen Abstand von zwei Metern zueinander einhalten und dürfen keine Wohnräume betreten. Geschenke und Spenden soll jeweils nur ein Kind pro Gruppe entgegennehmen.

Ratschen höchstens zu dritt oder viert

„Wir würden die Kinder in Kleinstgruppen zu dritt oder bestenfalls zu viert losschicken“, meint Sabine Kaminsky, Pastoralassistentin der Pfarre Stattersdorf-Harland. Sie müsse aber die Eltern noch kontaktieren, denn noch sei nicht klar, ob diese auch einverstanden sind. „Wir haben für heuer nichts organisiert, weil wir bisher nicht wussten, ob das Ratschen in der üblichen Weise überhaupt stattfinden dürfe“, sagt Dompfarrer Josef Kowar. „Normalerweise gehen die Ministranten zum Ratschen.“ Ob sich heuer Kinder auf den Weg machen, ist noch unklar. Es sei ihnen laut Dompfarrer Kowar freigestellt – selbstverständlich unter Einhaltung der Vorgaben. Es könnte aber durchaus sein, dass einige Eltern Bedenken haben.

Pfarrer Sabinus Iweadighi erklärte, dass im Stadtteil Pottenbrunn die Kinder geschwisterweise oder in sehr kleinen Gruppen losziehen dürften, falls es bis dahin keine weiteren Einschränkungen gebe. „Früher hatten wir fünf bis sechs Gruppen von Kindern, die in ihren jeweiligen Gebieten unterwegs waren“, erzählt Pfarrer Iweadighi. Wie viele Kinder heuer dabei sein würden, werde man noch sehen.

Ob das Ratschen im Pfarrverband Kasten, Stössing und Michelbach überhaupt möglich ist, wird sich erst in den nächsten Tagen herausstellen. Derzeit sind einige Mitglieder der Pfarre mit Covid infiziert. Da steht sogar die Vorbereitung auf das kirchliche Osterfest auf dem Spiel. Trotz hoher Sicherheitsmaßnahmen hat das Virus zugeschlagen.

„Es wäre mit den geltenden Beschränkungen zwar möglich, ist aber mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden"

Stumm bleiben heuer sicher die Ratschen in Pyhra. „Es wäre mit den geltenden Beschränkungen zwar möglich, ist aber mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden. Wir dürfen beispielsweise die Wohnungen nicht betreten“, erklärt Pfarrgemeinderat Raffael Haslinger, der das Ratschen sonst organisiert hat. Durch die Distanz gehe ein Stück weit das Schöne an dem Brauch verloren und auch das gemeinsame Pizzaessen im Pfarrhof könnte nicht wie gewohnt abgehalten werden. Haslinger: „Darum haben wir uns entschlossen, das Ratschen heuer bleiben zu lassen.“