„Die Corona-Lockdowns haben das Konsumverhalten nachhaltig verändert“, ist sich Otmar Schwarzenbohler sicher. Er betreibt eine Trafik im Traisenpark und bemerkt neue Gewohnheiten: Es werden zwar mehr Rauchwaren je Einkauf gekauft, die Kundenfrequenz ist aber stark zurückgegangen.

Schwarzenbohler ist Landesobmann-Stellvertreter im Gremium der Tabaktrafikanten. Daher kann er das Rauchverhalten mit jenem vom ganzen Bundesland vergleichen. „Durch Corona fällt der Zigarettenschmuggel weg, deshalb werden mehr Zigaretten in heimischen Trafiken gekauft“, sieht Schwarzenbohler einen positiven Effekt. Vor allem in grenznahen Gebieten.

St. Pölten verzeichnet einen moderaten Zuwachs von etwa zwei Prozent. Generell sei die Nachfrage nach Rauchwaren in den Städten geringer als in den ländlicheren Bereichen. „Viele Betriebe haben auf Homeoffice umgestellt. Die Leute arbeiten zu Hause und kaufen auch dort ihre Zigaretten und das meist gleich in größeren Mengen“, erklärt Schwarzenbohler.

Aktuell geht der Trend hin zur Zigarre und zum Wasserpfeifen-tabak. Ebenso werden risikominimierte Tabak- und Nikotinprodukte beliebter. „Der Tabakerhitzer IQOS wird in dieser Kategorie gut angenommen“, so Schwarzenbohler. Das leichte Plus beim Verkauf der Rauchwaren lässt den Trafikanten aber nicht jubeln. Durch die geringere Kundenfrequenz werden kaum andere Dinge wie Zeitungen und Veranstaltungskarten in der Trafik gekauft.