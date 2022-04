St. Pöltner starb bei Safari in Südafrika

Werbung

Tödlich endete ein Familienurlaub in Südafrika für einen Mann aus Österreich - laut Kurier handelte es sich dabei um einen St. Pöltner Familienvater. Mittlerweile wurde diese Information der NÖN bestätigt.

Noch unbestätigt sind Berichte, dass ein Nashorn das Auto, in dem die Familie sich befand, umgestoßen haben soll. Die Frau des Verstorbenen soll ebenfalls Verletzungen erlitten haben. Laut NÖN-Informationen könnte es sich auch um eine Attacke durch ein anderes großes Wildtier wie einen Elefanten gehandelt haben.

Das Außenministerium bestätigt den Tod eines österreichischen Staatsbürgers in Südafrika. Mehr Informationen könnten nicht an Dritte beziehungsweise Medien weitergegeben werden. Die Familie werde von der Botschaft in der Hauptstadt Pretoria betreut und soll wieder in Österreich sein.

