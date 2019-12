Virus-Sprecher Wolfgang Rehm betonte nach der am Mittwoch zu Ende gegangenen Einspruchsfrist, dass die Causa in zweiter Instanz ein Fall für das Bundesverwaltungsgericht werde.

Das Rechtsmittel der Beschwerde sei "wegen mangelhafter Ermittlungen, nicht ausreichenden Maßnahmen und fehlender Genehmigungsfähigkeit bei den Schutzgütern Grundwasser, sowie Tiere und ihre Lebensräume" ergriffen worden, teilte Rehm in einer Aussendung mit. Wie die Erfahrung zeige, seien hier noch "aufwändige Ermittlungen notwendig".

Das Verkehrsministerium hatte am 30. Oktober den positiven Bescheid für den 196 Millionen Euro teuren Bau der Schnellstraße südlich von St. Pölten ausgestellt. Mit der neun Kilometer langen Verkehrsverbindung von der Landeshauptstadt bis Wilhelmsburg Nord (Bezirk St. Pölten-Land) will die Asfinag weniger Verkehr und damit mehr Lebensqualität entlang der Mariazeller Straße (B20) und kürzere Wege durch die verbesserte Anbindung an die Westautobahn (A1) erreichen.