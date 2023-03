„Pro S34“ geht den Schritt zur Staatsanwaltschaft

Nach höchstgerichtlichen Entscheidungen, die letzte vom Verwaltungsgerichtshof erst von 24. Februar, hat die Initiative Pro34 noch einmal den Insitutsleiter für Strafrecht an der Kepler Universität Linz Alois Birklbauer zu Rate um die Causa S 34 gezogen. Jetzt steht für die Initiative die Entscheidung fest: Sie wird eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wien einbringen. Erneut, denn schon 2021 gab es eine solche Sachverhaltsdarstellung, Ermittlungen folgten aber nicht. Mittlerweile seien jedoch alle Bescheide vorhanden und die Initiative sieht in der Absage von Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler an das Straßenbauprojekt Amtsmissbrauch. „Die politisch motivierte öffentliche Erklärung der Umweltministerin, das Projekt zu stoppen, basiert auf keinen rechtlichen Grundlagen. Eine Ministerin ist als Beamtin verpflichtet die Gesetzte einzuhalten“, erklärt Birklbauer. Er geht davon aus, dass die Sache weiter an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschhaft gehen wird.

„Bei Amtsmissbrauch sind wir schon weg von einem Verwaltungsdelikt, sondern im Strafrecht“, betonte Anton Heinzl bei Vorstellung der nächsten Schritte. Der ehemalige Nationalrat war lange Zeit Vorssitzender im parlamentarischen Verkehrsausschuss und begleitet das S34-Projekt schon seit 1998, damals noch als Ostumfahrung geplant.

Birklbauer erklärte noch einmal die Argumentation, die die Stadt bereits im November vorgebracht hat: Die S34 ist im Bundesstraßengesetz vorgesehen. Will die Ministerin das Projekt redimensionieren oder absagen, muss das durchs Parlament gehen. Alleine habe sie da keine Handhabe. „Natürlich ist die Frage, ob ein Posting in Social Media oder ein Interview strafrechtlich aussagekräftig sind. Entscheidend ist der Brief an Bürgermeister Matthias Stadler“, erklärt Birklbauer. Damit sei allenfalls der Verdacht auf Amtsmissbrauch gegeben.

„Nur mit der Umsetzung können Betriebsstandorte und Arbeitsplätze in St. Pölten sowie im Traisen- und Pielachtal nachhaltig gesichert werden“

Diesmal ebenfalls dabei, WKNÖ-Bezirksobmann Mario Burger. „Die Straße gehört sicher zu den bestüberprüftesten Straßen der Welt“, sagte er. Das Stimmungsbild bei den Wirtschaftskammermitgliedern sei klar: Sie wollen eine Umsetzung und einen raschen Baubeginn. „Nur mit der Umsetzung können Betriebsstandorte und Arbeitsplätze in St. Pölten sowie im Traisen- und Pielachtal nachhaltig gesichert werden“, ist Burger überzeugt.

„Recht muss Recht bleiben“, so Birklbauer und Heinzl unisono. Die Bearbeitung durch die Staatsanwaltschaft würde aber vermutlich ihre Zeit brauchen. Außerdem, Amtsmissbrauch ist ein Staatsdelikt, erklärte der Jurist. Damit gibt es keine konkreten Geschädigten und Schritte wie Akteneinsicht würden sich schwieriger gestalten.

Im Verkehrs- und Umweltministerium macht man sich zur geplanten Sachverhaltsdarstellung der Initiative Pro S34 in einer ersten Stellungnahme keine Gedanken: „Die Staatsanwaltschaft hat in diesem Fall bereits eine Sachverhaltsdarstellung geprüft und anschließend das Verfahren eingestellt. Es steht allen frei, eine Sachverhaltsdarstellung mehrmals einzubringen. Aber wir sehen auch dem zweiten Versuch sehr gelassen entgegen.“

Heinzl brachte außerdem den fehlenden Ausbau der Öffis und die Traisentalbahn auf, um die Umweltpolitik der Ministerin Gewessler im Allgemeinen zu kritisieren: „Was hat sie da bisher gemacht? Nichts.“

