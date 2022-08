Traktor landete in der Perschling

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Aus noch unklarer Ursache verlor ein Traktorlenker die Kontrolle über seinen Traktor und landete Freitagfrüh in Fahra bei Pyhra in der Perschling. Feuerwehr, Rettungsdienst sowie die Polizei rückten an.

Wie durch ein Wunder blieb der Fahrer nahezu unverletzt, wurde aber trotzdem mit dem Rettungsdienst zur Kontrolle ins Klinikum gebracht. Für die Bergung des Traktors wurde der Kranfahrzeug der FF-St.Pölten nachgefordert

