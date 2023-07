Ehemaliger Hüttenwirt von der Rudolfshöhe Josef König gestorben

Der ehemalige Hüttenwirt von der Rudolfshöhe Josef König ist am 14. Juli im 69. Lebensjahr verstorben. Er war gemeinsam mit Herta Binderlehner von September 2003 bis Juli 2014 Pächter der Ochsenburgerhütte der Naturfreunde St. Georgen-Ochsenburg.

„In dieser Zeit konnte er mit seinem Charme viele Gäste an sich binden. Unermüdlich war sein Bestreben, für alle Besucher da zu sein, sie sowohl kulinarisch als auch flüssig zu verwöhnen“, sagt der Obmann der Naturfreunde St. Georgen-Ochsenburg Thomas Kafka. Die Hütte sei sein Lebensmittelpunkt gewesen, den er gemeinsam mit den Naturfreunden wunderschön gestaltet hatte. „Ein perfekter Wirt-Pächter-Freund“, so Kafka und er betont für die Naturfreunde: „Wir werden dich sehr vermissen. Du hast immer einen Platz in unseren Herzen.“