St. Pöltnerin & Cottriall-Ex zeigt ihr Leben in LA auf Puls 4

In die USA hat es sie der Liebe wegen verschlagen. Doch die St. Pöltnerin Iris wusste schon früh, dass sie einmal in das Land der unendlichen Möglichkeiten ziehen will. 2005 ging die heute 38-Jährige für ein Jahr nach Seattle, 2014 erfolgte der Umzug nach Los Angeles (LA).

Dort lebte sie mit ihrem Mann, dem britischen Sänger James Cottriall. Nachdem die Beziehung zu Ende ging, kehrte James nach Wien zurück. Iris blieb und ist jetzt Betreiberin einer Hundetrainings-Agentur und beschäftigt sich mit verstörten Hunden.

Im neuen Puls-4-Format „Very Good For Hollywood“ gibt sie wie andere Österreicherinnen und Österreicher einen Einblick in ihr Leben in LA.

In der ersten Sendung am 3. Jänner um 20.15 Uhr wird es unter anderem um ihre Tochter Lily gehen, die für zwölf Wochen zu ihrem Vater nach Europa geht. Ein emotionaler Abschied.

Zum Deutschlernen hat Iris die Fünfjährige in St. Pölten in den Kindergarten geschickt, erzählt sie. Beziehungen in ihre Heimat hat sie viele und „das Essen vermisse ich sehr, auch dass man hier vieles zu Fuß erledigen kann, und manchmal auch das Wetter. Immer Sonnenschein ist auch manchmal langweilig.“ Der Stadt der Engel bleibt sie jetzt aber treu.

