„Wir freuen uns, trotz der Coronavirus-Umstände unsere traditionellen Sommerorgelwochen anbieten zu können“, geben Johann Simon Kreuzpointner und Christoph Maaß vom diözesanen Kirchenmusikreferat bekannt. Zur St. Pöltner Orgelwoche, der Waldviertler Orgelwoche sowie der Internationalen Orgelwoche sind alle eingeladen, „die Interesse am Orgelspiel haben, sich für das Studium am Diözesankonservatorium für Kirchenmusik vorbereiten oder einfach nur ihre Kenntnisse vertiefen möchten“. Selbstverständlich werden alle behördlich gebotenen Maßnahmen eingehalten.

Karl Immervoll, der die Internationale Orgelwoche in und rund um Heidenreichstein leitet, erzählt: „Der Kurs bietet Möglichkeiten zum Kennenlernen und Ausprobieren von Neuem und zum gemeinsamen Musizieren und Singen.“ Höhepunkt wird das Orgelkonzert am 18. August von Ulrike Weidinger in Heidenreichstein sein.

Die St. Pöltner Orgelwoche findet von 6. bis 10. Juli im Konservatorium für Kirchenmusik unter der Leitung von Johann Simon Kreuzpointner statt. Kursbeitrag 85 Euro, Anmeldeschluss ist der 22. Juni. Infos gibt es bei einem Mail an kirchenmusik@kirche.at.

Die Waldviertler Orgelwoche findet von 13. bis 17. Juli in Bad Traunstein im Bildungshaus St. Georg unter der Leitung von Christoph Maaß statt. Kursbeitrag 85 Euro, Anmeldeschluss ist der 22. Juni. Infos per Mail an kirchenmusik@kirche.at.

Die Internationale Orgelwoche findet von 16. bis 21. August in Heidenreichstein im Pfarrzentrum unter der Leitung von Eva Maria Kaburek und Karl A. Immervoll statt. Kursbeitrag 120 Euro, Anmeldung bei der Betriebsseelsorge Oberes Waldviertel unter 02862 / 522 93 oder per Mail an office@orgelwoche.at. Nähere Infos unter www.orgelwoche.at.

Außerdem finden die Ökumenischen Werktage für Kirchenmusik von 29. Juli bis 1. August im St. Pöltner Bildungshaus St. Hippolyt statt. Nähere Infos per Mail an hiphaus@kirche.at oder unter 02742/352-104.