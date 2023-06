Aus aktuell 16 Trinkbrunnen in St. Pölten sollen insgesamt 52 werden

Das Angebot an sauberem und öffentlich zugänglichem Trinkwasser ist ein wichtiger Bestandteil für eine hohe Lebensqualität. In St. Pölten gibt es aktuell 16 Trinkbrunnen. Dieses Angebot soll in den nächsten drei Jahren erweitert werden. 52 neue Brunnen sollen dann errichtet werdet, damit in der Stadt flächendeckend Trinkwasser auf öffentlichem Grund für alle zugänglich und vorhanden ist.

Die Erdarbeiten, die Installation sowie der Ankauf werden von der St. Pöltner Trinkwasserversorgung durchgeführt. Für die Pflasterung und die Dekoration rund um die Brunnen ist die Stadtgärtnerei zuständig. Etappenweise werden die Trinkwasserspender errichtet.

„Gerade an Orten, wo sich die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner erholen und gerne verweilen, soll es auch die Möglichkeit geben, an sauberes Trinkwasser zu kommen, ohne weite Strecken gehen zu müssen. Der neue Brunnen beim Pavillon im Hammerpark galt als Startschuss unserer Ausbauoffensive, die wir in Etappen umsetzen. Mit diesem Projekt vervierfachen wir unseren aktuellen Bestand“, so Bürgermeister Matthias Stadler.