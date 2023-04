Durststrecke für Forst- und Landwirte in der Region St. Pölten

Eine Zigarette hat gereicht, um einen Waldbrand von sechs Hektar auszulösen. Der jüngste Vorfall im Dunkelsteinerwald zeigt: „Die Waldböden sind bis tief ins Erdreich völlig ausgetrocknet“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder. Nur in den seltensten Fällen sei ein Blitzschlag für ein Feuer verantwortlich, sagt Schröder. Die Auslöser seien meist menschliches Fehlverhalten wie unachtsames Hantieren mit Feuer, Feuerwerkskörpern oder eben weggeworfene Zigaretten.

„Wenn man nicht so genau hinschaut, wirkt es vielleicht merkwürdig, schließlich ist das Wetter kalt und ungemütlich“, meint Felix Montecuccoli, der im Dunkelsteinerwald Wald- und Landwirtschaftsflächen betreut. Aber: „Die Waldbrandgefahr ist jetzt höher als im schönen Juli.“ Das Feuer vergangene Woche war ein Bodenbrand, denn das Gras ist komplett ausgedörrt. Das Blätterdach im vom Klimawandel geschädigten Wald werde immer dünner, dadurch falle mehr Licht auf den Boden, trockne ihn schneller aus und befördere auch Brände rascher, erklärt Montecuccoli, Präsident der Forst- und Landbetriebe Österreich.

„Die Situation im Bezirk ist auf jeden Fall problematisch. Die Winterkulturen leiden sehr unter der Trockenheit“, sagt der Obmann der Bezirksbauernkammer St. Pölten Anton Kaiblinger. Aber auch für den Anbau der Frühjahrskulturen sei es ein Problem, wenn es zu trocken ist. Messungen aus der Region zeigen: In den vergangenen 30 Jahren ist es deutlich wärmer geworden, die Niederschlagsmenge ist allerdings gleich geblieben. Aber: Die Verteilung habe sich verändert, vom Frühjahr in den Herbst und von einem gleichmäßigen Landregen zu mehr Starkregen, analysiert Montecuccoli.

Drei wichtige Phasen für die Feldfrucht

Denn wichtig sei, wann der Niederschlag kommt, erklärt Montecuccoli. Zuerst das Bestocken: Das Saatkorn keimt auf, der Keimling bildet eine Wurzel und dann entstehen die Seitentriebe. Wenn die Wasser- und Nährstoffversorgung passt, entstehen ausreichend Seitentriebe, wenn nicht, dann zu wenige. Mehrere Wochen später erfolgt die Ährenanlage: „Die Mineralstoffe bringen wir dann durchs Düngen aufs Feld und das Wasser sollte von oben kommen.“ Die dritte Phase ist dann im Juni, wenn die Körner sich füllen. „Es baut immer eines auf dem anderen auf. Und voriges Jahr hatten wir das Glück, dass genau zum richtigen Zeitpunkt der Regen kam.“

Felix Montecuccoli betreut Flächen im Dunkelsteinerwald. Foto: privat

Man dürfe sich also nicht täuschen lassen, nur weil es ab und zu regne. Denn der Niederschlag müsse zur richtigen Zeit kommen. Das sei 2022 im Frühjahr dann auch passiert, aber ob es heuer wieder so kommt, das sei Zufall. Kaiblinger ist optimistisch: „Wenn der Regen noch ausreichend kommt, dann passt alles.“

Schnelle Reaktion geht am Feld, aber nicht im Wald

Die Situation im Bezirk ist laut Kaiblinger überall ähnlich. Aber jene Gebiete, in denen es schon immer eher trocken war, sind nun noch trockener. Kaiblinger betont deswegen, wie wichtig es ist, wasserschonend zu arbeiten. Bei jeder Bodenbearbeitung verdunstet Wasser, deswegen rät der Bezirksbauernkammer-Obmann, im Frühjahr weniger Arbeiten durchzuführen. Bei der Sortenwahl könne man zwar auf möglichst trockenheitsresistente Kulturen setzen, aber „wenn es nicht regnet, wächst auch nichts“.

In der Landwirtschaft habe man da noch mehr Möglichkeiten als im Wald. „Wenn ich jetzt Bäume pflanze, muss ich mir überlegen, wie ist das in 60 Jahren“, erklärt Montecuccoli. Deswegen setzt er Eichen und Kiefern, eigentlich Bäume, die typisch für das Weinviertel wären.

Wo Eichen gesetzt werden, hat sich in wenigen Jahren verändert. Foto: Öbf Archiv, Wolfgang Simlinger

Die Österreichischen Bundesforste (ÖBF) erklären, wieso ein warmer, trockener Winter jetzt Probleme macht: Durch fehlenden Niederschlag und zu hohe Temperaturen verdunstet einerseits viel Wasser. Andererseits fehlt die Schneedecke im Winter vor allem als Wasserspeicher für den Frühling. Das setzt dem Wald zu, denn zu wenig Wasser vor und während der Vegetationsperiode schwächt die Bäume und macht sie anfällig für Schädlinge. Auf der Lösungssuche forschen die ÖBF gerade mit der Universität für Bodenkultur beispielsweise an „Hydrogelen“. Die ökologisch abbaubaren Granulate werden direkt mit dem Jungbaum in den Boden gepflanzt. Regnet es, können sie ein Vielfaches ihres Gewichtes an Wasser aufnehmen.

