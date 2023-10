Stattersdorfer Erdäpfelkirtag lockte zahlreiche Besucher an

Am Sonntag ging wieder der traditionelle Erdäpfelkirtag in Stattersdorf über die Bühne. Insgesamt 13 Vereine taten sich dieses Jahr zusammen, um ein Fest rund um die goldene Knolle zu organisieren. An zahlreichen Ständen rund um das Klang.Spiel wurde allerlei an Kulinarik rund um den Erdapfel angeboten.

Nach dem Erntedankfest in der Millenniumskirche eröffnete Mitorganisator Markus Krempl-Spörk gemeinsam mit Landtagsabgeordneten Florian Krumböck und Vizebürgermeister Harald Ludwig den Erdäpfelkirtag 2023. Zu den Ehrengästen zählten unter anderen Nationalratsabgeordneter Friedrich Ofenauer sowie die Landtagsabgeordneten Doris Schmidl und Katrin Schindele.

Nach der Begrüßung machten sich die Gäste auf, die Köstlichkeiten der zahlreichen Stände zu kosten. Wie zum Beispiel den Potato Dog vom Klang.Spiel, ein Frankfurter-Würstel mit Erdäpfelteig umhüllt, oder klassische Erdäpfelpuffer und Spiralerdäpfel mit Knoblauchsoße. Das Klang.Spiel war wieder Sponsor des Erdäpfelkirtags und übernahm alle Standgebühren.