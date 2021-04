Vor 35 Jahren ereignete sich im Kernkraftwerk von Tschernobyl eine folgenschwere Katastrophe, deren Auswirkungen auch das über tausend Kilometer entfernte St. Pölten trafen.

Am 26. April 1986 geriet die atomare Kettenreaktion durch einen fehlgeschlagenen Test außer Kontrolle. Der Reaktor explodierte und ging in Flammen auf. Mit dem Rauch aus dem lodernden Inferno strömten unzählige radioaktive Partikel in den pechschwarzen Himmel und bildeten in der Luft eine strahlenverseuchte Wolke.

Diese erreichte durch den Westwind drei Tage später auch die Traisenstadt sowie ihre umliegenden Gemeinden. Durch Regenfälle gelangten die radioaktiven Teilchen auch bei uns in den Boden und gefährdeten Mensch und Tier.

„Die Sowjetunion versuchte, den Unfall so lange wie möglich geheim zu halten, und auch das österreichische Gesundheitsministerium reagierte sehr spät. Der Zivilschutz wurde zwar in den 1980er-Jahren durch die Gefahr eines Atomkrieges ernst genommen, war allerdings auf einen Reaktorunfall dieser Größe nicht vorbereitet“, erinnert sich der damalige Landessekretär des Zivilschutzverbandes Peter Stehlik.

Seit Bekanntwerden des Unglücks und der Bedrohung in St. Pölten liefen bei Peter Stehlik die Telefondrähte heiß.

„Die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften und den Bürgern ist im Krisenfall das Wichtigste, gestaltete sich in den 1980er-Jahren ohne Internet allerdings noch wesentlich schwieriger. Manche reagierten panisch und wollten ihre Wohnungen testen lassen. Im Vergleich zur derzeitigen Corona-Pandemie lauerte die Gefahr damals aber im Freien und im Staub am Boden“, so Stehlik.

Bundesheer und Feuerwehr im Einsatz

St. Pöltner Soldaten wurden an die Grenze beordert, um Fahrzeuge aus dem Osten auf radioaktive Strahlung zu testen, und im Bezirk kontrollierten Kleingruppen mit Geigerzählern bewaffnet stichprobenartig die Belastung. So konnte beispielsweise rasch festgestellt werden, dass das Trinkwasser zum Glück nicht verseucht war. Auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt St. Pölten stand am Grenzübergang Kleinhaugsdorf im Einsatz. Die ausgebildete Strahlenschutztruppe absolvierte dort insgesamt 285 Einsatzstunden. Sie mussten die Strahlenintensität der Fahrzeuge messen, welche die Grenze passierten. Elf Lkw mussten aufgrund der hohen Belastung zurückgeschickt werden. So berichtete die NÖN damals, dass im Bezirk, besonders im Raum Wilhelmsburg, und in der Stadt bei Wiesen und Bädern Strahlungsmessungen durchgeführt wurden. Die Regenfälle führten jedoch zu einer Normalisierung der Werte.

Besonders Schulen und Kinder betroffen

In den Schulen und bei jungen Müttern war die Verunsicherung besonders groß.

„Schüler mussten die gesamte Unterrichtszeit in der Klasse verbringen und durften nicht im Freien spielen. Alle Sporteinheiten, Wandertage und Ausflüge wurden abgesagt“, erinnert sich die Lehrerin Andrea Jungmeier.

Seit dieser Zeit müssen Eltern unterschreiben, dass den Kindern im Notfall in den Schulen Kaliumjodidtabletten verabreicht werden können.

Besonders betroffen von den Auswirkungen waren auch junge Mütter, die aufgefordert wurden, mit Babys möglichst in der Wohnung zu bleiben.

„Uns wurde gesagt, dass Kleinkinder durch das Krabbeln am Boden oder in der Wiese radioaktiven Staub abbekommen könnten und daher auch Sandkisten neu befüllt werden sollten, um die Kleinsten nicht zu gefährden“, so Andrea Jungmeier, die zum Zeitpunkt des Reaktorunfalls hochschwanger war und sich gut an das bedrückende Gefühl der Ohnmacht und der Schutzlosigkeit erinnert.

Vorsichtsmaßnahmen in Landwirtschaft

Von den Auswirkungen stark betroffen war die Landwirtschaft. Die Niederösterreichischen Nachrichten berichteten über einen Schaden in Höhe von 1,2 Milliarden Schilling. Betroffen waren sowohl die Gemüsebauern (180 Millionen), die Milchwirtschaft (rund 420 Millionen) und die Viehwirtschaft (500 Millionen). Der Pielachtaler Landwirt Anton Gonaus, damals Ortsbauernrat in Kirchberg, erinnert sich, dass die Kühe nicht nach draußen durften, sondern im Stall gefüttert werden mussten. Er kritisiert, dass man erst spät informiert wurde, das sei grob fahrlässig gewesen: „Wir haben am 1. Mai noch das Maibaumsteigen durchgeführt und waren den ganzen Tag draußen.“ Erst bei den Aufräumarbeiten habe man davon erfahren.

Was Gonaus ebenfalls in Erinnerung geblieben ist, war die Warnung, dass man keine Pilze sammeln und essen sollte. Auch das Wild war betroffen und so wurde die Schonzeit für Rehe verlängert. Erst im Juli wurde etwa der Abschuss von Schwarzwild und Wildkaninchen wieder freigegeben.

Obwohl die Technik heute wesentlich sicherer ist, rät Peter Stehlik dennoch zur Vorsicht: „Da jede Katastrophe andere Auswirkungen hat, sollte jeder in den eigenen vier Wänden für den Ernstfall vorsorgen, um notfalls die Zeit überbrücken zu können, bis Hilfe von den Blaulichtorganisationen eintrifft.“