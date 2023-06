Inlineskater rollen wieder durch St. Pölten

Nachdem das Nightskating 2022 erstmals coronabedingt wieder zur Gänze stattgefunden hat, wird auch heuer wieder in voller Länge durch die Straßen in St. Pölten und Wiener Neustadt gerollt. Insgesamt neun Ausfahrten finden in jeder Stadt von Mai bis September statt. Am Dienstag ging es durch die Landeshauptstadt mit dem Motto: Glitzer und Glamour.

„Die Strecke geht quer durch St. Pölten und ist jedes Mal circa 16 Kilometer lang“, erklärt Mitorganisator Matthias Poller vor der Abfahrt am St. Pöltner Klangturm. Bei knackigen 30 Grad trafen sich über 100 Inlineskater und Radfahrer im Regierungsviertel, um gemeinsam am Abend durch die Stadt zu fahren. Mit dabei war in bewährter Weise der mobile DJ-Wagen von „Brandiman“ sowie die Polizei, ausgebildete „Rolling Guards“ und das Rote Kreuz. Der Veranstalter,das Sportland NÖ, setzt bei der Umsetzung des Skatens stark auf Sicherheit.

Viele der Teilnehmer nahmen auch das Glitzermotto sehr ernst und kamen in Verkleidung zum Treffpunkt. Gegen 19.30 Uhr ging es dann mit Musik und Polizeieskorte los und die Skater rollten in die Abendstunden hinein.