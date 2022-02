Amphibien in Böheimkirchen in Gefahr

Frösche, Kröten, Salamander und Molche werden immer seltener. Gründe sind das Verschwinden geeigneter Biotope, die Teilung der Lebensräume und der Tod auf den Straßen. Alle 20 Amphibien-Arten in Niederösterreich sind gefährdet. Böheimkirchens Umweltgemeinderätin Maggie Dorn-Hayden fehlen konkrete Maßnahmen.

„Grundsätzlich sind Amphibien durch die NÖ Artenschutzverordnung geschützt, aber ohne Taten in unserem Umfeld nützt das überhaupt nichts. Die wenigen Bereiche in unserer Gemeinde, wo es diese Tiere noch gibt, sollten daher unter besonderen Schutz gestellt werden“, meint Dorn-Hayden.

In Maria Jeutendorf gibt es eine Gruppe engagierter Bürgerinnen, die durch das regelmäßige Betreuen von Amphibien-Zäunen die Bestände schützen.

Weniger gut schaut es an der L 110 bei Plosdorf aus, die hier eine beliebte Wanderstrecke der Kröten vom Eichberg kreuzt. Die Umweltgemeinderätin möchte diese Situation so bald wie möglich verbessern. „Ein Krötenzaun ist hier nicht geeignet, weil es kaum Anrainer gibt, die den Zaun betreuen. Sinnvoll wäre eine permanente Leitanlage mit einem Tunnel“, so die Dorn-Hayden. Eine Chance für diese Lösung bietet sich mit der Errichtung der Abbiegespur für das geplante Betriebsgebiet in Plosdorf. „Damit können wir eine der letzten Wanderstrecken in der Gemeinde dauerhaft schützen.“

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden