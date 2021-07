Heiß her ging es noch zu später Stunde in der Gemeinderatssitzung im VAZ. Bis weit nach Mitternacht wurde über einen Initiativantrag der Gruppe „Stopp S 34“ gestritten. Mit der Mehrheit der SPÖ, FPÖ und von neun der zehn Mandatare der ÖVP wurde der Antrag abgelehnt.

Traisental-Schnellstraße Protest gegen die S 34 vor Gemeinderat

Ein langer Tag ging nicht nur für die Mandatare des Gemeinderats um 0.30 Uhr zu Ende. Bis zum Schluss harrten auch noch etwa 50 S 34-Gegner aus. Bereits vor Sitzungsbeginn stimmten sie sich vor dem VAZ mit einer Kundgebung ein. Laut wurde es auch auf dem Podium. Während SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig immer wieder beteuerte, dass der wachsende Straßenverkehr nur durch den Bau der S 34 aus der Stadt hinausgebracht werden könne, appellierten die Grünen und Niko Formanek an das Gewissen der Mandatare. „Sie nehmen einen massiven Eingriff in unsere Natur in Kauf“, argumentierte etwa Stadträtin Christina Engel-Unterberger. Formanek hingegen: „Die Konsequenz unserer Taten tragen nicht wir, sondern unsere Kinder. Wenn wir die S 34 bauen, so ist die dadurch zerstörte Natur unwiederbringlich.“

Initiativ-Antrag S 34-Streit vor dem St. Pöltner Gemeinderat

Applaus und Buhrufe gab es bei Wortmeldungen von ÖVP-Mandataren. Jubel brandete beim Publikum auf, als Josef Brader ans Mikrofon trat: „Heute wird sich bei der Abstimmung zeigen, wie wir im Sinne von Mensch, Tier und Umwelt den Lebensraum erhalten und was mir machen, um die Klimaziele zu erreichen.“ Florian Krumböck und die restlichen Mandatare sprachen sich hingegen für den Bau der S 34 aus. Die davon betroffenen Landwirte müssten aber fair entschädigt werden und zu fairen Preisen ortsnahe, neue Ackerflächen angeboten bekommen. „Diese Linie haben wir auch in Abstimmung mit den Vertretern der Landwirtschaft seit 15 Jahren vertreten“, so Krumböck. Dafür erntete er wütende Buhrufe und Beschimpfungen von den Zuschauern. Die Stadt-ÖVP kündigte am Tag nach der Gemeinderatssitzung ein klärendes Gespräch mit Josef Brader an.

WWF gesellt sich zu S 34-Gegnern

Bereits im Vorfeld der Gemeinderatssitzung lud Naturschützerin Elisabeth Prochaska zu einer Podiumsdiskussion. An ihrer Seite Maria Schachinger, Bodenschutzsprecherin des WWF Österreich, und der bekannte Biologie-Professor Bernd Lötsch. Die Dimension und die Auswirkungen des Bauprojekts auf Grundwasser, Ernährungssicherheit und das Klima waren Themen. Statt des Baus der Traisental-Schnellstraße wurden der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und eine überregionale Raumplanung gefordert.

Für Lötsch handle es sich bei der S 34 um ein Relikt aus vergangenen Tagen. „Ich beschäftige mich seit 1969 mit dem Straßenbau und habe bisher kein so dummes und schädliches Projekt erlebt.“