Kindermaskottchen „Fito Fit“ kommt mit buntem Programm nach Neidling

Das „Tut gut!“-Kindermaskottchen „Fito Fit“ tourt wieder durch Niederösterreich. Mit im Gepäck sind zahlreiche Aktivitäten für die ganze Familie. Im Zentralraum macht die landesweite Kindergesundheitstour bei freiem Eintritt am 2. September in Neidling Halt. „Bereits in der Kindheit legen wir den Grundstein für eine gesunde Entwicklung. Es werden die Weichen für das Gesundheitsverhalten und die Lebensqualität in späteren Jahren gelegt“, ist Landesrat Ludwig Schleritzko überzeugt. Daher sei es wichtig, dass Kinder bereits von klein auf lernen, einen gesunden und eigenverantwortlichen Lebensstil zu führen. „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl ergänzt: „Mit unserem Maskottchen tragen wir Gesundheitsförderung auf spielerische Art und Weise an die Jüngsten heran. Denn eine gesunde Lebensweise soll in erster Linie Spaß machen, damit sie positiv im Gedächtnis bleibt.“

Buntes Programm am 2. September in Neidling

Neben dem lebensgroßen Maskottchen „Fito Fit“ hat die Tour viele Mitmachaktivitäten für Kinder zu bieten: vom gemeinsamen Tanzen über eine Kindermalecke bis hin zu einer Hüpfburg. Verschiedene Stationen und zahlreiche Spiele wie zum Beispiel Reaktionsbälle, Pedalo oder Alpaka-Wandern bringen die Kinder in Bewegung. Der „Fito Fit“-Kinderparcours erfordert Geschicklichkeit und mit den Balancierstangen wird das Gleichgewicht trainiert. Einer der Höhepunkte ist das Kindertheater „Fito fit und Gretl“ für Kinder ab drei Jahren um 13.30 Uhr.

Alle Infos zur Tour gibt es unter www.noetutgut.at/fito-fit-tour