Franz „Bimbo“ Binder: Der, der Netze zerschoss

Die Ränge des Olympiastadions sind im Sommer 1941 mitten im Krieg zum Brechen voll, um Radios bilden sich Menschentrauben. Rapid Wien steht gegen Schalke 04 im Finale um den deutschen Meistertitel.

Nach der Pause führen die Gelsenkirchner 3:0, doch die Grün-Weißen holen auf. Der 1,90 Meter große St. Pöltner Hüne Franz Binder, den Fans „Bimbo“ nennen, schießt Rapid mit drei Toren innerhalb von nur elf Minuten zum Meistertitel. Das Spiel endet 4:3 und schreibt Sport-Geschichte. Die Menge tobt, die Presse jubelt.

„Bimbo“ Binder ist einer der größten Stars am Fußballhimmel, der sich mit seiner astronomisch hohen Trefferquote noch heute weltweit mit Top-Spielern messen kann. Zwischen 1930 und 1949 zerschoss der „Kanonier“ bei Rapid Wien buchstäblich die Netze der Stadien und gewann sechs österreichische und einen deutschen Meistertitel. Nach dem Krieg folgten erfolgreiche Stationen als Trainer bei seinem Herzensklub in Hütteldorf, aber auch in Regensburg, Nürnberg, Eindhoven und München.

Für „Bimbo“ machte sogar der Schnellzug einen Stopp

Seinen Kampfgeist und gewaltigen Schuss lernte der 1911 geborene Fußballer jedoch als Kind im Dress des St. Pöltner Clubs Sturm 19. Binder wuchs als Sohn eines Arbeiters in den „Zehn-Häusern“, den Werkswohnungen der Glanzstoff-Fabrik, im „Scherbenviertel“, auf.

„Schon mit 15 Jahren spielte ,Bimbo‘ erstmals in der Kampfmannschaft von Sturm 19 und durfte an einem internationalen Freundschaftsspiel der Arbeiter-Auswahl gegen Belgien teilnehmen. Er wollte absagen, weil er sich nichts Passendes zum Anziehen leisten konnte. Bürgermeister Schnofl kaufte ihm schließlich das passende Gewand und er bedankte sich mit zwei Toren“, erzählte der Sohn der Stürmerlegende Franz Binder Junior in einem Interview zur Sturm-19-Ausstellung im Stadtmuseum.

Weil der Star nach dem Training in Hütteldorf schnell heim nach St. Pölten wollte, wurde anfangs sogar der Schnellzug für ihn angehalten.

„Für uns Kinder war ,Bimbo‘ Binder ein Held, den wir wie einen Fußballgott verehrt haben. Als er einmal während des Kriegs als gefeierter Rapid-Spieler bei einem Sondermatch auf den Sturm-19-Rasen zurückkehrte, war ganz St. Pölten dort, um ihn zu sehen. Er spielte eine Halbzeit, schoss ein Tor und stand sonst mit verschränkten Armen und starrem Blick neben dem Rasen. Dieses Erlebnis schenkte uns Fußballfans in den harten Kriegsjahren so viel Hoffnung und Freude, das werde ich nie vergessen“, erinnert sich der 92-jährige spätere Sektionsleiter des ATSV St. Georgen, Ferdinand Kalteis.

Binder starb 1989 in Wien und wurde am Friedhof Baumgarten beigesetzt, wo er heute noch den Torjubel der Rapidfans hören kann. St. Pölten setzte seinem unsterblichen Star mit der Bimbo-Binder-Promenade 1990 ein Denkmal.

