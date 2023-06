Wilhelmsburger Volksschuldirektorin geht in Pension

Für die Direktorin der Volksschulen Wilhelmsburg Nord und Wilhelmsburg Süd, Christa Wltschek, heißt es Abschied nehmen. Die 63-Jährige geht nach über vier Jahrzehnten als Schulpädagogin in Pension.

Drei Berufswünsche hatte die scheidende Schulleiterin in ihrer Kindheit: Frisörin, Lehrerin und Mama sein. Zwei davon haben sich erfüllt. 42 Jahre lang war Christa Wltschek als Schulpädagogin tätig. Sie hatte ihre ersten Dienstjahre ab 1981 in St. Aegyd und Türnitz (beides Bezirk Lilienfeld) verbracht, bevor es die heute 63-Jährige 1988 nach Wilhelmsburg – sie sagt „flussabwärts“ – in die Volksschule verschlug. Für vier Jahre war sie in der Volksschule Süd tätig. Im Dezember 2022 übernahm sie die Schulleitung der Nord-Schule, bereits 2019 jene der Süd-Schule – also zwei Schulen, eine Direktorin.

Ein Schwerpunkt der engagierten Lehrerin war der Musik-Schulchor ab 1993, wobei Ehemann Willi Korrepetitor war. Diverse Bezirksjugendsingen, eine Vielzahl an Auftritten bei verschiedenen Feiern, vor allem in der Adventzeit, standen auf dem Programm. Aber auch Weihnachtsfeiern, Christkindlmärkte, viele Jahre die Kindermette, Singspiele, dann „Alle Kinder dieser Erde“ und später „Die Jahreszeiten-Show“ wurden erarbeitet und aufgeführt.

Vom Spielplatz über ein neues Logo: Es hat sich viel getan

Schulisch gab es in den Berufsjahren von Wltschek viele Neuerungen, wie die Nachmittagsbetreuung in zwei Gruppen. „Mir war leistbares Lernen sehr wichtig“, sagt sie und nennt auch andere Errungenschaften, die in ihrer Zeit geschahen: Ferienbetreuung, im Schulgarten ein schöner Spielplatz. „2014 erhielten wir den Preis für Begabungsförderung in EDV“, erinnert sich die scheidende Direktorin mit Stolz. Ein neues Logo wurde in Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern geschaffen.

„Ich hatte und habe ein sehr gutes Lehrerteam, das die Kinder professionell und liebevoll begleitet“, erklärt Wltschek. „Doch wichtig ist mir auch die Differenzierung, so gut es einer Lehrperson eben möglich ist. Fördern und Fordern ist ein guter Vorsatz“. Auch spricht sie von einer guten Zusammenarbeit mit diversen Institutionen, die eine Boulderwand oder Spielgeräte für den Garten sponserten. Kooperationen gab es mit der Musikschule, der Bibliothek und dem Sportvereinen.

„Meine Lebensereignisse waren die Geburten meiner beiden Kinder - ein Mädchen und ein Bursche - und nun habe ich vier Enkelkinder, die mir viel Freude bereiten“ sagt Wltschek über ihr Privatleben. Zu tun gibt es im Haus, im Garten genug. Zeit bleibt aber auch für die Hobbys, wozu das Laufen und das Lesen gehören. Die 63-Jährige unternimmt auch gerne Reisen nach Italien oder ins Burgenland. Kulturveranstaltungen, Treffen mit Freundinnen und Freunde und vieles mehr warten auf sie, die da meint “Kein Pensionsschock!“