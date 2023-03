Alle Ostermärkte im Bezirk St. Pölten

Kirchstetten: Sonntag, 19. März, 9 bis 17 Uhr Ostermarkt im Clementinum. Wortgottesdienst um 10 Uhr mit dem Chor „Arche Noah“

Neulengbach: Samstag, 25. März, 14 bis 18 Uhr Ostermarkt am Finsterhof. Mehr dazu auf www.handwerksleut.at Sonntag, 25. März, 10 bis 18 Uhr Ostermarkt am Finsterhof. Mehr dazu auf www.handwerksleut.at

Nussdorf an der Traisen: Samstag, 1. April, 10 bis 18 Uhr Ostermarkt beim Altenriederer

Sonntag, 2. April, 10 bis 18 Uhr Ostermarkt beim Altenriederer

Ober-Grafendorf: Ostermarkt in Ober-Grafendorf am Hauptplatz

Donnerstag, 23. März, von 13 bis 18 Uhr

Freitag, 24. März, von 8 bis 18 Uhr

Samstag, 25. März, von 8 bis 12 Uhr

Purkersdorf: Ostermarkt im Schlosspark Purkersdorf:

Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März

Freitag, 24. bis Sonntag, 26. März

Freitag, 31. März bis Sonntag, 2. April

Jeweils von 10 bis 18 Uhr

Der Osterhase verteilt Ostereier (jeweils am Sonntag)

St. Pölten:

Samstag, 11. März, 10 bis 17 Uhr Ostermarkt und Flohmarkt im Volksheim St. Georgen

Sonntag, 12. März, 10 bis 15 Uhr Ostermarkt und Flohmarkt im Volksheim St. Georgen

Sonntag, 26. März, 9 bis 16 Uhr Osterausstellung der Frauenrunde St. Georgen im Volksheim St. Georgen

Samstag, 1. April, 9 bis 15 Uhr Ostermarkt in der Tagesstätte für Behinderte St. Pölten.

Samstag, 1. April, 14 bis 18 Uhr Ostermarkt im Hauserl in Unterradlberg

Sonntag, 2. April, 14 bis 18 Uhr Ostermarkt im Hauserl in Unterradlberg

