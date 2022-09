Fashion und Gusto für St. Pöltens Innenstadt

Die Fußgängerzone ist dank einer Reihe Geschäfte ein ganzes Stück modischer geworden. Der AUST-Fashion-Store hat nach Neuübernahme und einer Konzeptoptimierung der Räumlichkeiten wieder aufgesperrt und bietet feine Mode aus Italien.

Gemeinderätin Sabine Dohr (vorne rechts) stellte sich zur Eröffnung bei Chefin Anita Gschwandtner-Kraft (hinten rechts) und ihren Mitarbeiterinnen ein. Foto: Tröster

Anita Gschwandtner-Kraft führt neben dem Store in Krems nun auch die St. Pöltner Filiale: „Der Eröffnungstag ist gut über die Bühne gegangen. Wir sind mehr als zufrieden.“ Zwei Mitarbeiterinnen helfen Kundinnen, das Richtige zu finden.

Gegenüber hat ebenfalls eine bekannte Institution der St. Pöltner Innenstadt wieder aufgesperrt: Dolce Vita Fashion ist von der Marktgasse in die Rathausgasse übersiedelt. In der ehemaligen Roti Kitchen von Mandas-Chef Saleem Piridaus verkauft Jiang Junxiao Fashion aus Bella Italia.

2020 hat sie in der Marktgasse zugesperrt. Schon den ganzen Sommer über hat sie jetzt wieder Ausschau gehalten nach einem neuen Geschäftslokal. Nicht zuletzt auf Wunsch ihrer Stammkundinnen, die bereits wieder vorbeigeschaut haben, verrät Junxiao. Bereits seit 2011 verkauft sie in der Innenstadt.

Don Fredo verkauft jetzt im Co-Working

Und auch die ehemalige Orsay-Filiale in der Kremser Gasse wird wieder bespielt. Die Kette LC Waikiki sei in der Türkei sehr beliebt, erklärt Osman Shirin, Ehemann der Besitzerin Zeliha Dagdepen. Nun können dort auch die St. Pöltnerinnen stöbern. Um die drei Mitarbeiterinnen unterstützen die Kundinnen bei der Suche. Die Kleidung sei eher „sportlich und gemütlich“, so Shirin.

Zumindest bis Ende des Jahres und wenn es gut läuft, sogar länger, will „Don Fredo“ Manfred Hehal aus Gerersdorf spanische Delikatessen in der Stadt anbieten. Er ist erster Mieter im „Supertisch“-Co-Working von Christian Krumböck. Normalerweise gibt es in Gerersdorf und am Markt in St. Pölten die andalusischen Spezialitäten, jetzt kommen Genießer dauerhaft auf ihre Kosten.

Büro für Diversität wechselt Location

Ein Pop-up hat jetzt Lokalität gewechselt: Das Büro für Diversität ist von der Wiener Straße in die Schreinergasse übersiedelt. „Es gab unglaublich viele positive Rückmeldungen, da wir – auch dank der großzügigen Auslagen – für die Bevölkerung und Passantinnen und Passanten unsere Themen sehr sichtbar transportieren konnten“, so Büroleiterin Martina Eigelsreiter über die bisherige Erfahrung in der Fußgängerzone.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.