St. Pöltner Spital: Mit Hirn gegen den Krebs

In den vergangenen Wochen verkündete das Universitätsklinikum St. Pölten eine frohe Botschaft nach der anderen, vor allem über die Behandlung von und Forschung zu Krebs und im neurowissenschaftlichen Bereich.

So führte das Spitalsteam die mittlerweile 400. Fusionsbiopsie bei Verdacht auf Prostatakarzinom durch. Die funktioniert im MRT, damit entgehen Patienten der Strahlenbelastung und außerdem ist die Methode genauer. So können fast 30 Prozent mehr bösartige Areale in der Prostata gefunden werden.

Auch in der Forschung zu Krebs verzeichnete das Universitätsklinikum in Kooperation mit der Karl-Landsteiner-Privatuni Erfolge.

Dass ein bestimmtes Peptid, welches natürlich in einer afrikanischen Pflanze vorkommt und dort auch entdeckt wurde, eine immunsuppressive Wirkung hat und deswegen zum Beispiel bei Multipler Sklerose helfen kann, war bekannt. Doch eine große Studie hat jetzt eine neue Facette gezeigt: Denn „kalata B1“ kann auch den Zelltod bestimmter Lymphdrüsenkrebszellen herbeiführen und hat somit eine Anti-Tumor-Wirkung.

Nicht direkt über Krebs, aber über die Linderung von Nebenwirkungen nach Gehirntumor-OPs drehte sich eine andere Studie. Manchmal kommt es in dieser Zeit zu epileptischen Krampfanfällen und Anti-Epileptika lösen meistens noch mehr unangenehme Nebenwirkungen aus. Ein Team in St. Pölten konnte jetzt aber zeigen, dass diese bei einem bestimmten Mittel – Levetiracetam – wesentlich geringer ausfallen.

13 Jahre lang lief außerdem eine Studie zu Hirnverletzungen durch eindringende Fremdkörper wie Kugeln, Bolzen, Nägel und Ähnliches. Fast die Hälfte der Personen, die mit so einem Trauma lebend im Spital eintreffen, überleben. Und: Ihre Überlebenschancen sind umso höher, desto langsamer das Objekt eintritt. Zum Beispiel Bolzen aus einem Bolzenschussapparat, eine Art der Verletzung, die in Österreich auffallend häufig auftritt. Diese Studie brachte wichtige Erkenntnisse für die Behandlung solcher Verletzungen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.