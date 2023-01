Haunold nun Bürgermeister von Böheimkirchen

Nun ist es offiziell. Der neue Bürgermeister von Böheimkirchen heißt Franz Haunold. Nach zehn Jahren im Gemeinderat übernimmt er dieses herausfordernde Amt. Für Haunold erfüllt sich damit ein Jugendtraum.

„Schon mit 18 Jahren habe ich gesagt, dass ich Bürgermeister werden will, ohne wirklich eine Vorstellung zu haben, was das bedeutet. Nun bekomme ich die Chance, meine Ideen für Böheimkirchen umzusetzen. Mich reizen vor allem die gestalterischen Möglichkeiten, die dieses Amt bietet“, so der neue Ortschef.

Augenmerk auf das Miteinander

Der selbstständige EDV-Spezialist hat schon im Vorfeld mit allen Fraktionen im Gemeinderat Gespräche geführt und will in das Amt hineinwachsen. Ein großes Leuchtturmprojekt gibt es nicht, wichtige Vorhaben sind die Optimierung der Gemeindeverwaltung, die Sanierung der Musikschule und eine Lösung für das Alte Stöckl. Noch nicht abzuschätzen sind die Anforderungen durch die neue Betreuungsoffensive des Landes für Kleinkinder.

„Ich werde in der ersten Zeit sicher nicht alles niederreißen. Mein großes Ziel ist es, Strukturen zu schaffen, damit die Verwaltung den laufenden Betrieb eigenständig abwickeln kann. Gemeinderat und Verwaltung sollen dabei möglichst effizient ineinandergreifen“, so Haunold. Großes Augenmerk legt er auch auf das Miteinander in der Gemeinde. „Die Leute sollen wieder ins Gespräch kommen. Ich möchte die ehrenamtliche Tätigkeit in den Vereinen und das Nachbarschaftliche fördern.“

Beruflich will Haunold in Zukunft etwas leiser treten, um mehr Zeit für die Gemeinde zu haben. Auch die Obmannschaft beim SV Würth legt er zurück. „Ich lerne jetzt dieses komplexe Gebilde Gemeinde genau kennen. In nächster Zeit stehen Besuche in den Schulen und Betrieben auf dem Programm“, führt der neue Bürgermeister aus. Als geschäftsführender Gemeinderat rückt Florent Ademaj nach, das frei werdende Gemeinderatsmandat übernimmt Johann Friedl.

