Ein Wasserrohrbruch hatte im Sommer das Lokal in der Wiener Straße überflutet, Geschäftsfrau Carmen Steingruber sperrte nach der Renovierung nicht mehr auf. Jetzt strahlt der Laden „Vom Fass“ in neuem Glanz, ist vergrößert worden, wirkt heller. Gerhard Scholler und seine Gattin Donaa betreuen als Franchise-Nehmer hunderte Fässer, Glasballons und Gläser mit feinem Inhalt. Essig, Öl, bester Whisky, Schnaps, Cognac und Rum fließen aus den Gebinden, die Kunden können die Flüssigkeiten kosten und in wieder befüllbare Gläser abzapfen. „Nachhaltigkeit und gute Qualität sind uns ganz wichtig“, betont der frühere Bankangestellte Scholler, der sich mit dem Shop einen Traum erfüllt hat.