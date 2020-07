In einem „Überraschungssackerl“ statt im Abfalleimer landen Lebensmittel mithilfe der App „Too good to go“. Backwaren und Mehlspeisen, die nicht mehr verkauft wurden, gibt es darin in der Bäckerei Hager wesentlich günstiger als zum Originalpreis. Backwerk ist in der App ebenfalls schon als Partnerbetrieb zu finden.

„Lebensmittel sind kostbar, ein nachhaltiger und verantwortungsvoller Umgang damit ist uns wichtig“, meint Bäckermeister Wolfgang Hager. „Als wir erfahren haben, dass es eine derartige App gibt, sind wir selber auf die Betreiber von ,Too Good To Go‘ zugegangen, um mitzumachen.“

Weitere St. Pöltner Betriebe sollen dem Beispiel folgen, dafür will die Stadt mit Hager und dem Betreiber die App bekannter machen. „Wir hoffen, dass sich noch Betriebe der ‚Too Good To Go‘-Initiative anschließen und so noch mehr Lebensmittel vor der Mülltonne gerettet werden“, erklärt Bürgermeister Matthias Stadler.

Die App bringe Vorteile für die Kunden, die um einen günstigeren Preis einkaufen, die Betriebe, die nichts in die Mülltonne werfen müssen, und sei zudem gut für die Umwelt, weil mit Ressourcen nachhaltiger umgegangen wird.