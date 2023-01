Überschlag in Schauching

Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag in Schauching: Ein Lenker war in Fahrtrichtung Schabling unterwegs, als er am Beginn einer Kurve aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse ins Schleudern kam. Das Auto überschlug sich über eine kleine Böschung und kam am Dach liegend zum Stillstand.

Der Lenker war zum Glück nicht im Fahrzeug eingeklemmt und konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Unfallauto befreit werden. Er erlitt keine Verletzungen.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Pyhra-Markt bargen das Fahrzeug und säuberten die Unfallstelle. Die Straße war in diesem Bereich für etwa eine Stunde gesperrt. Während die Floriani den Wagen wieder aufstellten, kümmerte sich ein zufällig vorbeikommender Sanitäter um den Unfalllenker. „Ein großer Dank gilt den engagierten Ersthelfern, die die Rettungskette rasch in Gang setzten“, heißt es seitens der Feuerwehr.

