Ochsenburgerin: „Habe mittlerweile Angst vor jedem Regen“

Zu sehen ist das eher unscheinbare Bächlein normalerweise kaum. Wenn es aber regnet, wandern die Blicke von Johanna Kräftner sorgenvoll dorthin. Oft schon fluteten die Wassermassen von dort ihren Keller in Ochsenburg. Ähnlich erging es weiteren Menschen in der Siedlung am Fuße eines Hangs.

Nachdem es wieder geschüttet hatte, wählte Kräftner heuer am 14. April zum ersten Mal gleich den Notruf. Die Wilhelmsburger Feuerwehr kam, legte Sandsäcke bei dem Gerinne auf und verhinderte so ein Überschwappen. Der Keller von Kräftner blieb dieses Mal trocken. Mehr als zehn Mal stand dort aber das Wasser.

„Das Land NÖ hat uns vor 20 Jahren in eine künstliche Wanne gesetzt“, ist Kräftner überzeugt und erklärt: „Unsere Grundstücke und Häuser werden bereits bei länger anhaltendem Landregen geflutet von den Hangwässern der Rudolfshöhe, die durch den Werkskanal geführt werden.“ (Siehe Grafik oben)

1983 war Johanna Kräftner in das Haus in der Ochsenburger Fabrikstraße gezogen. Nach dem Jahrhunderthochwasser 1997, das viele Teile der Landeshauptstadt unter Wasser setzte, fiel die Entscheidung, einen Hochwasserschutz zu bauen. „Ich bin keine direkte Anrainerin, deshalb hatte ich im Verfahren keine Parteienstellung“, erinnert sich Kräftner, an deren Haus nicht einmal 100 Meter entfernt der Mühlbach und das Begleit-Gerinne vorbeiführen. Unscheinbar präsentiert sich das Gerinne, und beim Lokalaugenschein ziemlich verwachsen.

Landwirte rundum mit Parteienstellung erhoben allerdings Einspruch gegen das 2002 errichtete Hochwasserschutz-Projekt. Weil sie wussten, dass das Nebengerinne zur Gefahr für die Häuser werden könne. „Früher wurden Mühlbach und das Gerinne von der Ochsenburger Fabrik betreut, da wurden die beiden als Einheit gesehen“, erinnert sich Kräftner.

Die Einsprüche 2002 wurden abgewiesen, mit der Begründung, dass das Nebengerinne nicht Teil des wasserrechtlichen Bewilligungsverfahrens sei. Die zwei Rückhaltebecken wurden mit je einer Drosseleinrichtung geplant. Die Behörde war überzeugt, dass damit der Abfluss so weit reduziert wird, dass eine schadlose Ableitung über das Gerinne möglich ist. Die Realität zeigte ein anderes Bild. „Ich habe mittlerweile Angst vor jedem Regen“, betont Kräftner. „Dabei hätte man das Problem mit relativ geringem Aufwand durch Aufschüttung eines dauerhaft haltbaren Dammes und einem Bypass beim zweiten Durchlass lösen können“, sind die Anrainer überzeugt.

Mittlerweile sind es 21 Jahre, in denen Kräftner immer wieder das Gespräch mit den Behörden suchte. 2006 gab es eine Unterschriftenaktion der Anrainer der Siedlung. „Es geht hier nicht darum, jemanden schlecht zu machen, aber darum, unsere Situation aufzuzeigen“, betont Kräftner.

Maßnahmen sollen bald folgen

Seitens des Landes betont der Leiter der Abteilung Wasserbau Dietmar Pichler, dass laufend an einer Verbesserung der Hochwassersituation gearbeitet werde. Der Schutz der Siedlung vor einem Traisen-Hochwasser funktioniere einwandfrei. Zwar sei das Gerinne nicht Teil des Hochwasserschutzprojektes gewesen, dennoch sei mit zwei Rückhaltebecken die Situation verbessert worden.

Derzeit gibt es in enger Abstimmung mit der BH, der Stadt, der EVN und dem Land Anstrengungen, um das Risiko weiter zu reduzieren. Die Mündung des Reithbauerngrabens soll hydraulisch günstiger ausgestaltet und die Tiefstellen im Damm des Begleitgerinnes sollen korrigiert werden. Die Detailplanung sei bereits in Auftrag gegeben. Seitens der Stadt spricht man auch von Bestrebungen, eine Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer herzustellen, die einen Betreuungsstreifen für Pflegearbeiten garantieren soll.

Die EVN komme der Instandhaltung als Grundeigentümer bei ihrem Gerinneanteil bei Bedarf nach, betont Sprecher Stefan Zach. Außerdem will sie im Herbst ein Leitblech installieren. „Damit erhoffen wir uns eine Minimierung des Rückstaus und eine Verbesserung der Situation bei normalen Regenereignissen“, erklärt Zach.