Stadt St. Pölten zahlt 35 Euro pro Kopf pro Jahr fürs Radln

Österreich ist ein Fahrradland, verdeutlichen Zahlen des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ): Drei von vier Haushalten in Österreich besitzen ein Fahrrad. Vier von zehn Autofahrten in Österreich sind kürzer als fünf Kilometer und damit in guter Radfahrdistanz.

Auch St. Pölten sei gut erradlbar, sagt die Radlobby der Stadt. Denn die Ziele seien sehr kompakt erreichbar. Aber: „Das Radwegenetz ist nicht intuitiv erfassbar“, sagt Obfrau Maria Zögernitz und vergleicht es mit einem Flickwerk. Gefährlich seien vor allem die Landstraßen: „Mit Kindern ins Umland kommen ist gefährlich jenseits des Traisental-Radwegs.“

Um den Verkehr für Fahrradfahrer ein Stück weniger gefährlich zu machen, legt die Polizei heuer einen Fokus auf Fahrradfahren (die NÖN berichtete). Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler rät dabei unter anderem, die Hauptverkehrsrouten zu meiden und sich Alternativstrecken zu suchen.

Den Sinn hinter diesem Schwerpunkt kann die Radlobby verstehen, denn der Radverkehr nehme zu. Die gegenseitige Rücksichtnahme betonen sie ebenso wie der Stadtpolizeikommandant. „Besser wäre es allerdings, wenn zugleich auch die Einhaltung des Mindestabstands von Autos zu Radfahrern kontrolliert wird. Hier kommt es immer wieder zu sehr gefährlichen Situationen“, so Zögernitz.

Die Polizei ist auch ständig im Austausch mit der Stadt, die Radfahren als Form der Aktiven Mobilität forciert und ein flächendeckendes Radwegenetz plant. Das Leitkonzept Aktive Mobilität sowie die Klimarahmenstrategie sollen beide den Radverkehr fördern.

Pläne für Radnetz mit Nachbarorten

Heuer beträgt das Radbudget der Stadt 2 Millionen Euro. Mit 35 Euro pro Einwohner sei das ein Spitzenwert in Österreich, sagt der Magistrat. In die Verkehrsberuhigung und Attraktivierung für Rad-und Fußverkehr fließen heuer viele Millionen Euro: Nur die Nebenverkehrsflächen am Europaplatz und die neue Promenade kommen gesamt auf knapp 7 Millionen Euro.

Der Radwegenetzausbau wird auch vom Land gefördert (die NÖN berichtete). In der Region soll so ein Netz mit den Nachbargemeinden entstehen. Einige konkrete Maßnahmen sind bereits beschlossen:

Die Erstbefestigung der Radroute Waitzendorf. Um 185.000 Euro werden die vorhandenen Feldwege von der verlängerten Blockhausgasse in einer Breite von drei Metern asphaltiert.

In der Handel-Mazzetti-Straße werden die Geh- und Radwege saniert. Von der Munggenaststraße in Richtung Süden bis zur Widerinstraße werden sie nicht nur instand gesetzt, sondern auch auf zweieinhalb Meter verbreitert. Der Baumbestand wird dabei berücksichtigt. Die Kosten belaufen sich auf 75.000 Euro brutto.

In der Handel-Mazzetti-Straße werden die Geh- und Radwege saniert. Von der Munggenaststraße in Richtung Süden bis zur Widerinstraße werden sie nicht nur instand gesetzt, sondern auch auf zweieinhalb Meter verbreitert. Der Baumbestand wird dabei berücksichtigt. Die Kosten belaufen sich auf 75.000 Euro brutto.

Die Befestigung der Radrouten Pyhra und Gerersdorf . Die Feldwege in der verlängerten Manderlagasse in Richtung Osten bis zur Gemeindegrenze Pyhra werden asphaltiert. Auch ein Radzählsystem soll an diesem Radweg installiert werden. Das ganze Unterfangen kostet 125.000 Euro. Weiters ist eine Radwegeanbindung an das Gemeindegebiet Gerersdorf um 215.000 Euro vorgesehen. In der verlängerten Lackenbauerstraße sollen Richtung Westen bis zur Gemeindegrenze die bestehenden Feldwege für die Nutzung eines Radweges asphaltiert werden. Auch hier ist ein Zählsystem geplant.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.