Feuerwehren und ASBÖ probten Großeinsatz in St. Pöltner Living City

Mehrere Feuerwehren übten in Viehofen für den Ernstfall eines Brandes in der Living City. Die Freiwilligen Feuerwehren Viehofen, Ragelsdorf, Unterradlberg, Oberradlberg sowie der ASBÖ St. Pölten spielten das Szenario einer großangelegten Evakuierung in der Wohnhausanlage durch.

Start der Übung war ein Brandmeldealarm in der Spitzenfabrikstraße bei der Living City. Am Einsatzort angekommen, kam dem Einsatzleiter schon der erste Bewohner entgegengelaufen und berichtete von einem Feuer im Keller. Nach einer kurzen Lagefeststellung war klar, dass es sich tatsächlich um einen Kellerbrand handelte.

Sofort wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Einsatzkräfte angefordert. Während die anderen Feuerwehren am Weg zum Einsatzort waren, konnte sich bereits ein Atemschutztrupp zum Einmarsch fertig machen und mit der Personensuche begonnen werden.

Aufgabe der Feuerwehren war es, vermisste Personen zu retten, die Brandbekämpfung im Kellerbereich durchzuführen, die komplette Stiege 1 zu evakuieren und die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Dafür ist die Lage direkt am Mühlbach sehr günstig. Weitere Atemschutztrupps, sowie ein Teil der Mannschaft hatten die Aufgabe alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses zu evakuieren und dem Rettungsdienst zu übergeben.

Insgesamt „retteten“ die Einsatzkräfte vier verletzte Personen und zwei verunfallte Atemschutzgeräteträger aus dem Kellerbereich, sowie aus den verschiedensten Stockwerken.

Schon nach 36 Minuten „Brand Aus“

Gerade Szenarien in größeren Wohnhausanlagen, wo man nicht genau einschätzen kann, ob und wie viele Personen vermisst werden, seien eine enorme Herausforderung für die Einsatzkräfte, stellte die Feuerwehr klar. Umso freut es sie, dass nach 36 Minuten alle Personen den Komplex verlassen und „Brand Aus“ gemeldet werden konnte.

In der Living City fanden bereits mehrere Übungen statt. Trotzdem tauchen immer wieder Herausforderungen auf. Deswegen sei es immer wieder wichtig, solche Szenarien durchzuproben.

Die Feuerwehr bedankt sich besonders bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Living City, die sich bereit erklärt hatten, Teil der Übung zu sein.

Zu der Übung gibt es auch ein Video.

