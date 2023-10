Stadt probte Blackout mit Pumpenausfall im St. Pöltner Brunnenfeld

Die Landeshauptstadt will für den Fall des Falles gerüstet sein. Selbsthilfebasen an 13 Schulen sowie beim Hauptfriedhof und dem Rathaus wurden bereits eingerichtet. Die Basen sind im Außenbereich mit Lampen gekennzeichnet, bei zwei Basen fehlen diese noch. Um zu sehen, wo die Herausforderungen im Falle eines Blackouts liegen, beteiligte sich die Stadt an einer niederösterreichweiten Übung unter Leitung des Militärkommandos NÖ mit Unterstützung durch Feuerwehr, Zivilschutzverband, Landesverwaltung, EVN, Polizei und Rettungsorganisationen sowie zahlreichen Bezirkshauptmannschaften bis hin zur Stadt Wien.

Unter Annahme einer Kältewelle im Februar mit europaweiten Blackouts und Ausschreitungen wurde für St. Pölten konkret eine Beschädigung der Wasserversorgung geprobt. Eine Abordnung des städtischen Katastrophenstabes trat dafür in der Feuerwehrzentrale zusammen und simulierte einen Ausfall der Pumpanlage bei der Wasserversorgung im Brunnenfeld sowie in weiterer Folge einen Ausfall des dort befindlichen Notstromaggregates. Ein mobiles Aggregat wurde angefordert und betankt. Durch die Partnerorganisationen wurde eine Bewachung von kritischer Infrastruktur angefordert, der Wirtschaftshof ging in Inselbetrieb, die städtischen Versorgungsleistungen von den Selbsthilfe-Basen bis zur Schneeräumung wurden laufend angepasst.

„Auch im Katastrophenfall ist die Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung gesichert“, resümiert Bürgermeister Matthias Stadler. Es sei enorm lehrreich gewesen, einzelne Schritte und Maßnahmen in Echtzeit zu simulieren. „Das hat uns wieder ein Stück effizienter im Katastrophenschutz gemacht“, ist Stadler überzeugt. Die Erkenntnisse bis hin zur möglichen Konzeption eines Krisenradios fließen bereits in folgende Maßnahmen zum Ausbau des Bevölkerungsschutzes ein.