ÖVP-Ärger um Rote Nelken für Russland

Den Tag, "nachdem Russlands Präsident Vladimir Putin der Ukraine ihre Staatlichkeit absprach", und an dem "wohl erste russische Truppenverbände die Grenze zur Ukraine überquerten", hielten St. Pöltner SPÖ- und FPÖ-Vertreter für den passenden Zeitpunkt, der russischen Armee in Anwesenheit des russischen Botschafters mit roten Nelken und Blasmusik zu gedenken, kritisiert die St. Pöltner ÖVP. „Die SPÖ St. Pölten rund um Vizebürgermeister Harald Ludwig und Bundesrätin Eva Prischl sowie FPÖ Stadtrat Klaus Otzelberger lassen jegliche politische Sensibilität vermissen“, urteilt ÖVP-Vizebürgermeister Matthias Adl. Der Termin zur Feier der Restaurierungsarbeiten am russischen Soldatenfriedhof sei zwar länger geplant gewesen, die SPÖ-Stadtregierung hätte aber auf das aktuelle Geschehen reagieren sollen. "Ehrlicher wäre es, mit einer Absage der Veranstaltung eine klare Antwort auf die völkerrechtswidrigen Aktionen Russlands zu reagieren“, so Adl.

SPÖ-Vizebürgermeister Ludwig: "Kein Widerspruch"

Angesichts der Nordkorea- und Kuba-Beziehungen der SPÖ St. Pölten oder der freundschaftlichen Beziehungen der FPÖ zu Putins Partei "Einiges Russland" sei er aber auch nicht überrascht, so Adl. Für sein rotes Gegenüber Harald Ludwig gibt es keinen Widerspruch. "Es gibt diplomatische Beziehungen, ich wüsste nicht warum man mit dem Botschafter nicht Kontakt halten sollte. Es geht nicht ums Hofieren." Zur Sanierung des russischen Friedhofs zum Gedenken an die verstorbenen Soldaten sei man auch durch den Staatsvertrag verpflichtet. Zur jährlichen Feier habe auch ÖVP-Bundesrat Florian Krumböck eine Einladung gehabt.

FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger betont: "Die ÖVP sollte sich auf die Neutralität besinnen. Als neutrales Land sollten wir mit allen reden und versuchen zu vermitteln."

