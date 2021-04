Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit steht den Bahnfahrerinnen und Bahnfahrern in Böheimkirchen ein moderner und barrierefreier Bahnhof zur Verfügung. Damit setzen die ÖBB wichtige Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung wie sie in einer Presseaussendung am Montagvormittag betonten.

"Der bestehende Personendurchgang wurde mit zwei Aufzügen ausgestattet und auf den Bahnsteigen ein Blindenleitsystem geschaffen. Investiert wurden rund drei Millionen Euro, von denen die ÖBB 80 Prozent und das Land 20 Prozent tragen. Die Gemeinde übernimmt die Erhaltungskosten", so die ÖBB in der Aussendung.

In dieser wurde auch ÖBB-Infrastruktur-Vorstandsdirektor Franz Bauer zitiert: „Bahnausbau bedeutet mehr Verkehrssicherheit, mehr Klimaschutz und vor allem mehr zufriedene Fahrgäste, die schnell, sicher und umweltfreundlich ans Ziel kommen. Mit der Modernisierung des Bahnhofs Böheimkirchen leistet die ÖBB-Infrastruktur AG einen weiteren Beitrag zur Attraktivierung der der so genannten Bestandsstrecke, dem älteren zweigleisigen Teil des viergleisigen Abschnitts der Westrecke zwischen St. Pölten und Wien.“

Die Fahrgäste würden zum einen vom Taktverkehr, von schnellen Verbindungen und neuen Zügen, und zum anderen von modernen barrierefreien Stationen wie der in Böheimkirchen profitieren. „Und wie gut dieses Angebot angenommen wird, zeigt sich in den stetig steigenden Fahrgastzahlen“, so Bauer weiter.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko hielt fest: „Die Bahnlinien mit dem entsprechenden Angebot und der dazugehörigen Infrastruktur im ganzen Land sind das Rückgrat des Öffentlichen Verkehrs. Das sehen wir gerade an der Weststrecke. Viele Menschen pendeln aus der Region nach Wien oder nach St. Pölten zu ihren Jobs und deshalb ist eine moderne, barrierefreie Ausstattung wichtig, um grundlegende Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer zu erzielen.“

Kundenfreundlicher und barrierefreier Bahnhof

In Böheimkirchen seien laut ÖBB nun die Voraussetzungen gegeben, dass noch mehr Menschen auf die umweltfreundliche Bahn umsteigen. Mit der Schaffung der Barrierefreiheit werde ein einfacher und unkomplizierter Zugang zum Zug ermöglicht und das Bahnfahren noch attraktiver. Einerseits natürlich generell für alle Bahnkunden, andererseits aber in noch größerem Ausmaß für die Kundengruppe der mobilitätseingeschränkten Personen, wie RollstuhlfahrerInnen oder auch für Fahrgäste mit Kinderwagen oder schwerem Gepäck.

Böheimkirchens Bürgermeister Hans Hell freute sich: “Mit der Fertigstellung der Barrierefreiheit unseres Bahnhofs geht ein langjähriger Wunsch unserer Bevölkerung in Erfüllung. Damit erhält auch der Bahnhof als Drehscheibe unseres öffentlichen Verkehrs in der Region eine neue Bedeutung. Die Marktgemeinde bedankt sich bei den Österreichischen Bundesbahnen und dem Land Niederösterreich für die Umsetzung des Projektes.”

Das Projekt im Detail